Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении

Актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП со смертельным исходом, увезли из колонии № 4 в Белгородской области в неизвестном направлении. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил ТАСС его адвокат Петр Хархорин.

«Он позвонил вчера вечером жене и сказал: «Меня куда-то вывозят», ― рассказал он агентству.

При этом источник ТАСС, знакомый с ситуацией, рассказал, что, по предварительной информации, артиста перевозят в Москву по требованию следователя.

Ранее, 29 января, Хархорин сообщил, что Ефремов в исправительной колонии получил работу в швейном цехе. Также юрист опроверг новости о том, что жена Михаила Ефремова Софья Кругликова пытается получить доступ к банковской ячейке артиста. По словам Хархорина, жена актера давно имеет доступ к деньгам. Сведения о разводе пары юрист назвал слухами.

Кроме того, Хархорин добавил, что обсудил с Ефремовым содержание кассационной жалобы, она будет направлена в суд на следующей неделе.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили водительских прав сроком на три года. Кроме того, Ефремова обязали выплатить компенсации вдове, брату и старшему и младшему сыновьям скончавшегося. Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление автомобилем после освобождения. При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.

В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.