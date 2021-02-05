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Ефремова этапировали из белгородской колонии в Москву

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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом, этапирован из колонии № 4 в Белгородской области в СИЗО Москвы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.

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«В рамках ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 4 февраля осужденный Ефремов был эпатирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях», ― говорится в сообщении.

Ранее в этот день адвокат артиста Петр Хархорин заявил, что Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении. При этом источник ТАСС рассказал, что, по предварительной информации, артиста перевозят в Москву по требованию следователя.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили водительских прав сроком на три года. Кроме того, Ефремова обязали выплатить компенсации вдове, брату и старшему и младшему сыновьям скончавшегося. Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление автомобилем после освобождения. При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.

В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.

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