«Прошу суд проявить снисхождение»: почему Ефремову простили лишь полгода

Смягчение приговора Михаилу Ефремову на полгода адвокаты назвали условным: даже потерпевшая сторона ожидала, что ему назначат 6–6,5 года колонии вместо восьми, объявленных изначально. Снижение срока на два года устроило бы всех, заявил защитник актера Роман Филиппов. По оценке экспертов, хоть поведение Михаила Ефремова сейчас значительно изменилось, но большого доверия у суда это не вызвало. Попытка свалить всё на прежнего адвоката Эльмана Пашаева выглядит слабой, ведь отказаться от него актер мог и раньше. В итоге доказать свою искренность суду Михаил Ефремов так и не смог, считают специалисты.

Пашаев не нужен

Все участники процесса прибыли в Мосгорсуд вовремя, но заседание по неизвестным причинам задержалось на 40 минут. Поддержать Ефремова приехали его супруга Софья Кругликова, сестра Анастасия и племянница Ольга. Попасть на заседание пыталась и подруга актера — ресторатор Татьяна Беркович. Но сделать это ей не удалось из-за введенных в суде ограничений.

Адвокаты актера Петр Хархорин, Роман Филиппов и Владимир Васильев прошли мимо журналистов в полном молчании. Общаться они предпочитают лишь с заинтересованными сторонами: например, Петр Хархорин перед началом заседания долго беседовал с Софьей Кругликовой.

Михаил Ефремов содержится в следственном изоляторе, поэтому в суд его доставляют под конвоем. В здание артиста проводят через подземную парковку — сразу в зал суда.

«Прошу суд проявить снисхождение» Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, 22 октября 2020 года Фото: РИА Новости/пресс-служба Мосгорсуда

В начале заседания выяснилось, что защищать актера изъявил желание еще один адвокат. Им оказался некий Андрей Алешкин, сообщила судья.

— Я отказываюсь от адвоката. Достаточно тех, кто есть, — сказал Ефремов, и Алешкину пришлось покинуть зал.

После этого началось обсуждение вопроса о переводе компенсации потерпевшим. Петр Хархорин попросил приобщить к делу копии платежных документов.

Судья Любовь Ишмуратова отметила, что в суд не явились Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Так как они не отозвали свои жалобы, их обязаны рассмотреть. Судья поинтересовалась у Ефремова, согласен ли он продолжать процесс без них.

— Я не буду настаивать на явке Пашаева и Шаргородской. Они мне не нужны, — ответил подсудимый.

Сомнительный вклад

Рассмотрение жалоб началось с апелляции Михаила Ефремова. В своей жалобе актер указал, что бывший адвокат Эльман Пашаев «оказывал на него давление» и именно он заставил выбрать сомнительную тактику с непризнанием вины. А также убедил в ненужности возмещать потерпевшим вред.

— Ефремов полностью признает себя виновным и раскаивается, — завершила судья.

Актер слушал ее, сидя с опущенной головой на лавочке в своем «аквариуме» и изредка покачиваясь вперед-назад. Вслушаться в содержимое жалобы пыталась и Софья Кругликова, которая с сосредоточенным видом смотрела на судью.

После этого слово решил взять адвокат актера Роман Филиппов. Он попытался объяснить, каким образом в адвокатскую палату Северной Осетии — Алании было подано обращение подсудимого в защиту Эльмана Пашаева.

— Позиция прокурора, что Ефремов поддержал Пашаева во время дисциплинарного дела, не подтверждается. Пашаев сам подписал письмо в свою поддержку от имени моего подзащитного, — заявил юрист.

«Прошу суд проявить снисхождение» Михаил Ефремов и адвокат Эльман Пашаев на заседании в Пресненском суде, 5 августа 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тактика защиты Эльмана Пашаева усугубила ситуацию и привела к суровому наказанию, добавил он.

Представители потерпевших попросили отклонить все апелляционные жалобы и оставить приговор в силе.

— Все ссылки на то, что подсудимый находился под давлением, вызывают сомнения. Ефремов — взрослый и самостоятельный человек. Он отдавал отчет своим действиям и поступкам, — заявил адвокат Александр Добровинский.

Адвокат Сергей Аверцев также не счел доводы защиты в пользу смягчения приговора убедительными.

— Непонятно, в чем именно состояло давление на Ефремова. В ходе рассмотрения дела в Пресненском суде он отказался от услуг Пашаева и Шаргородской, а через несколько дней вновь вернулся к ним, — напомнил юрист.

Ремень преткновения

Заслушав мнения по жалобам, судья пригласила в зал судмедэксперта Елену Кучину, которую защитники Ефремова попросили провести исследование, был ли погибший пристегнут в момент ДТП.

По словам специалиста, для изучения ей предоставили копию судебно-медицинской экспертизы из материалов уголовного дела и пояснения проводившего ее эксперта Светланы Ромадановской. А также — приговор Пресненского суда, фотографии разбитого автомобиля Сергея Захарова и видеозапись ДТП. Изучив их, Елена Кучина пришла к однозначному выводу, что Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент ДТП.

— Конкретных повреждений от сработавшего ремня безопасности нет. Тело не было фиксировано, — заявила эксперт.

«Прошу суд проявить снисхождение» Автомобиль погибшего Сергея Захарова на стоянке УВД ЦАО, 9 июня 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На это адвокат Петр Хархорин поинтересовался, почему же погибшего в таком случае не выбросило через лобовое стекло.

— У Захарова были зажаты ноги в салоне транспортного средства, — ответила Кучина. — Он бы не получил таких тяжелых повреждений, если бы был пристегнут.

Услышав это заключение, представители потерпевшей стороны начали выяснять, какие методики использовала эксперт при проведении исследования. Адвокат Анна Бутырина подчеркнула, что стаж работы Елены Кучиной больше 15 лет, а Светланы Ромадановской, проводившей СМЭ для уголовного дела, — более 30.

— Ну и что? — не выдержал Михаил Ефремов, за что сразу получил замечание от судьи.

Елена Кучина в ответ на расспросы сказала, что ее опытная коллега ошиблась в своих выводах о том, что погибший был пристегнут. Однако когда ее попросили объяснить разницу между инерционным и безынерционным ремнем безопасности, она заявила, что знает ее, но перечислить различия не смогла.

«Прошу суд проявить снисхождение» Автомобиль Михаила Ефремова после аварии около здания УВД ЦАО, 9 июня 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На этом допрос эксперта завершился. Слово взял адвокат Петр Хархорин, который попросил суд назначить новую судебно-медицинскую экспертизу, чтобы окончательно прояснить, был ли пристегнут Сергей Захаров.

— Виновность подзащитного не оспаривается, но мы тщательно собираем все смягчающие обстоятельства. Согласно закону, если будет установлено нарушение ПДД со стороны потерпевшего, это обстоятельство как раз смягчающее, — пояснил свою позицию адвокат.

Против проведения экспертизы высказались все представители потерпевших и прокурор Диана Галиуллина. Судья приняла решение отказать в удовлетворении просьбы защиты Михаила Ефремова.

«Что-то человеческое»

Прения сторон начались с выступления Петра Хархорина, который сразу отметил несправедливость вынесенного приговора.

— Михаил Ефремов стал рекордсменом среди осужденных за ДТП с одним погибшим. Не помню ни одного случая, чтобы назначали такое наказание. Прошу проявить человеческую гуманность. Он может еще радовать нас своими артистическими способностями. Это по-настоящему народный артист. Прошу снизить наказание до пределов без реального лишения свободы, — сказал защитник.

Его коллега Роман Филиппов попытался убедить суд, что актер постоянно думает о судьбе Захарова и чувствах его семьи.

— Он заблудился в своих действиях и поступках. Я прошу понять его, — сказал адвокат.

После защитников слово предоставили Михаилу Ефремову. Актер сразу заявил, что хочет прояснить ситуацию с давлением на него со стороны Эльмана Пашаева. Сотрудничество с ним он назвал большой ошибкой.

«Прошу суд проявить снисхождение» Адвокат Эльман Пашаев и Михаил Ефремов на оглашении приговора в Пресненском суде, 8 сентября 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Он свалился как снег на голову. Он позвонил моему директору, поскольку у нас есть общие знакомые. Убедил меня отказаться от признания вины и пообещал, что он добьется оправдательного приговора, — рассказал подсудимый. — Он заявлял о тех вещах, которые нельзя было называть. От моего имени заявлял такие безумные вещи. Самое ужасное, что делал Пашаев, — позволял себе оскорбительные высказывания в сторону потерпевших. Давал какие-то вычурные жуткие интервью. Мне кажется, он не понимал всей серьезности моего положения. Я был в шоке, и в такой ситуации на меня легче оказывать давление.

В прения вступили представители потерпевших. Адвокат Александр Добровинский подчеркнул, что компенсация его доверителям была выплачена без учета финансовых вычетов (100 тыс. рублей). Услышав это заявление, Софья Кругликова показала в сторону Добровинского жест рукой, означающий «Ок».

— Хочу обратиться лично к Михаилу Олеговичу. Сегодня в первый раз услышал от вас что-то человеческое. До этого слышали только гадости и в свой адрес, и в адрес людей, которых мы представляем. Жаль, что услышали это человеческое так поздно. Прошу суд оставить приговор без изменения, — завершил выступление Добровинский.

Адвокат Ирина Хайруллина заявила, что их доверители не верят в искренность раскаяния Михаила Ефремова.

— Не стоит перекладывать вину на прежних защитников. Ефремов — самостоятельно мыслящий человек. Суд (первой инстанции) не раз делал ему замечания за грубые высказывания в сторону участников процесса, — подчеркнула Хайруллина.

Оставить приговор без изменений также попросили все представители потерпевших и прокурор. На этом прения сторон закончились, и Михаилу Ефремову позволили выступить с последним словом.

— Я слышал, что человек, убивший двоих за рулем и пытавшийся скрыться, получил пять лет колонии-поселения, — начал актер. — Я мог бы сразу возместить моральный ущерб, если бы меня допустили к моим материальным средствам. Полностью признаю свою вину и искренне раскаиваюсь в совершенном мной беззаконии.

«Прошу суд проявить снисхождение» Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев выступает перед журналистами после заседания в Пресненском суде, 7 августа 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ефремов снова пожаловался на действия своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который «вмешался в его дело».

— Я прекращаю свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца. Прошу суд проявить ко мне снисхождение, — завершил выступление подсудимый.

После этого суд удалился в совещательную комнату, но пробыл там всего 15 минут. А затем объявил о смягчении приговора актеру Михаилу Ефремову до 7,5 года колонии.

На двоих с Пашаевым

Защитники актера ожидаемо остались недовольны решением суда.

— Мы рассчитывали на большее снижение срока, — сказал «Известиям» Петр Хархорин. — Суд учел только погашение компенсации. Необходимость дальнейшего обжалования решим только после разговора с Ефремовым в СИЗО.

Второй адвокат Роман Филиппов, назвал позицию представителей потерпевших «странной».

— Они говорили, что единственным основанием для снижения срока будет возмещение морального вреда. А сегодня припомнили какие-то 111 тыс. рублей, — отметил он и добавил, что если бы суд снизил срок на два года, это устроило бы всех.

По поводу появления в суде адвоката Андрея Алешкина Роман Филиппов сказал, что ничего не знал о его возможном участии. Но насколько он знает, соглашение на защиту актера с ним заключил Никита Джигурда.

«Прошу суд проявить снисхождение» Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский выступает перед журналистами после рассмотрения апелляционных жалоб в Московском городском суде, 20 октября 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Снижения срока ожидала и потерпевшая сторона, сказал «Известиям» Александр Добровинский. Но значительнее — до 6–6,5 года.

— У нас была только одна задача — доказать вину Ефремова. И, как мне кажется, мы с ней справились. Думаю, суд принял такое решение, потому что иски о компенсации были погашены частично, — считает он.

Адвокат сына Сергея Захарова Сергей Аверцев назвал экспертизу, вопросы и аргументы защиты «нелепыми». Но отметил, что на этом процессе Михаил Ефремов вел себя намного достойнее и адекватнее.

Снижение срока на полгода можно считать символическим, но ожидаемым, полагает заслуженный юрист России Иван Соловьев, сейчас Ефремов демонстрировал совсем другое поведение. По его мнению, отчасти это стало результатом работы новых адекватных адвокатов, отчасти — достаточно длительным для него пребыванием в трезвом уме и твердой памяти.

— Приговор суда первой инстанции оказался прогнозируемо строг и стал шоком для актера и его сторонников. Но надо четко понимать, что Ефремов получил восемь лет на двоих с Пашаевым. То, что творилось на первом процессе, иначе как издевательством над правосудием и справедливостью назвать сложно. Поэтому его раскаяние в совершенном преступлении, готовность установить памятник погибшему, всяческая демонизация Пашаева и неуместная, с моей точки зрения, апелляция к иным примерам из судебной практики, свидетельствующим о назначении куда более мягких приговоров при наличии большего числа отягчающих вину обстоятельств, стали основанием для совсем незначительного смягчения ему наказания, — сказал он.

«Прошу суд проявить снисхождение» Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, 22 октября 2020 года Фото: РИА Новости/пресс-служба Мосгорсуда

По мнению адвоката, у суда остались серьезные сомнения в искренности актера. В том числе и потому, что у него было достаточно времени и возможностей для смены адвоката во время судебного процесса первой инстанции. Свою роль сыграла и позиция прокуратуры, которая не увидела оснований для смягчения приговора.

— Актер пожинает плоды своих многочисленных попыток уйти от ответственности. Пусть даже к этому его обманом и нейролингвистическим программированием склонил господин Пашаев (адвокатом его назвать язык не поворачивается). Будь заслуженный артист в адеквате изначально, не произошло бы ни ДТП, ни последующих печальных пиар-сериалов с участием артистов юридического жанра с обеих сторон, — заключил Иван Соловьев.

Ну а общество, по его словам, получило то, что хотело: открытый процесс и жесткий приговор. По идее, считает юрист, все должны быть довольны. Кроме потерпевших и осужденного.