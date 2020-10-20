Суд найдет: поможет ли Михаилу Ефремову смена адвокатов

Актер Михаил Ефремов, получивший восемь лет колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом, выбирал позицию во время рассмотрения дела не под давлением своего адвоката Эльмана Пашаева, как он сейчас утверждает. Доказательства этого во время рассмотрения жалоб на приговор артисту 20 октября представила прокурор. Опрошенные "Известиями" юристы отметили, что это обстоятельство может негативно отразиться на решении апелляционного суда. Однако новые защитники Ефремова намерены добиться для него условного наказания. Именно для этого они принесли в Мосгорсуд 2,4 млн рублей наличными, чтобы выплатить от имени актера компенсацию морального вреда потерпевшим. Но сделать этого у них не получилось — родственников погибшего на заседании не было.

«Не пей, дорогой»

Рассмотрение жалоб на приговор Михаилу Ефремову проходило в апелляционном корпусе Мосгорсуда. До начала процесса перед входом — уже по традиции — собрались поклонницы актера. Поддержать осужденного также приехала его сестра Анастасия с дочерью Ольгой и близкий друг актер Никита Высоцкий.

Активно пытался попасть в зал и Никита Джигурда. Завидев адвоката потерпевших Александра Добровинского, артист накинулся на него с обвинениями в афере с видеозаписями.

- Вы мошенник и аферист! - рычал он, однако смог вызвать у защитника лишь смешок.

Когда заседание уже стартовало, у задния суда появился человек в одежде священника, представившийся как отец Виктор. Он искал друзей Михаила Ефремова, чтобы передать ему в подарок икону.

- Я Михаила знал. Он лет восемь назад он ко мне подходил. Я ему тогда сказал: "Не пей, дорогой, не пей!". Познакомились с ним в театре, - сообщил он. - Он ни в чем не виноват.

Потерпевшие по делу родственники погибшего в Мосгорсуд не явились. Их интересы представляли адвокаты Александр Добровинский, Ирина Хайруллина, Анна Бутырина и Сергей Аверцев.

Эксцентричный Александр Добровинский надел защитную маску с символикой футбольного клуба «Динамо» — главного оппонента московского «Спартака», за который болеет осужденный.

Коротко подстриженный Михаил Ефремов сидел в кабинке для заключенных. Выглядел он достаточно бодро и периодически посматривал на присутствующих в зале, видимо, пытаясь найти кого-то из своих родных.

В начале заседания судья Любовь Ишмуратова решила разобраться в договорных отношениях Михаила Ефремова с его прежними адвокатами Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской. Однако актер просил не рассматривать апелляцию со стороны этих защитников.

- Я от них отказался, - уверенно заявил он.

Но Любовь Ишмуратова пояснила, что отозвать жалобы на приговор могут только те, кто их подавал: так как ни Эльман Пашаев, ни Елизавета Шаргородская этого не сделали, их придется рассматривать. При этом судья пообещала, что учтет позицию актера.

«Пользуется авторитетом»

Затем слово предоставили адвокату Петру Хархорину. Накануне он получил возражения на апелляцию приговора от представителей потерпевшей стороны - брата погибшего, его жены и младшего сына. В них указывалось, что единственным смягчающим обстоятельством для снижения наказания может быть выплата компенсации морального вреда каждому потерпевшему. Родственники покойного Сергея Захарова попросиои по одному миллиону рублей.

- Мы можем это сделать прямо сейчас! - оповестил Петр Хархорин.

- У вас что, деньги с собой? - удивленно поинтересовалась судья.

- Да, 2 млн 400 тысяч рублей. Готовы прямо сейчас выплатить по 800 тысяч рублей, так как ранее (во время рассмотрения дела в Пресненском суде - «Известия») потерпевшим было отправлено по 200 тысяч , - ответил адвокат.

Но передать деньги и не удалось – представители потерпевших оказались не уполномоченными передавать материальную компенсацию. Александр Добровинский напомнил, что выплаченные 200 тысяч каждому потерпевшему были возвращены, поэтому Захаровы настаивают на выплате по одному миллиону.

В качестве смягчающих обстоятельств Петр Хархорин попросил приобщить к делу положительную характеристику от руководства следственного изолятора, где содержится Михаил Ефремов.

- Ефремов пользуется авторитетом среди сокамерников, неконфликтный, соблюдает правила личной гигиены и охотно идет на общение, - зачитала ее судья.

Кроме того, обращение к апелляционному суду подписали несколько десятков деятелей культуры и искусства. Подписанты жестко осудили актера за проступок, но, учитывая его раскаяние, попросили снизить наказание. Петр Хархорин предложил включить этот документ в дело.

Следом слово взяла прокурор Диана Галиуллина. Она попросила суд приобщить документ из адвокатской палаты Северной Осетии – Алании, лишившей статуса Эльмана Пашаева. В нем отмечается, что перед дисциплинарным разбирательством к ним поступило обращение Михаила Ефремова с просьбой не лишать статуса его бывшего защитника.

— Все его выступления и интервью были со мной согласованы. Все делалось по моей просьбе и требованиям, - процитировала письмо Диана Галиуллина.

В связи с этим, по ее мнению, доводы подсудимого о давлении со стороны бывших адвокатов не обоснованы.

Михаил Ефремов в свою очередь уточнил, что после приговора изменил свое мнение.

- Это (написание обращения - "Известия") было еще во время рассмотрения дела. Ко мне обратился Пашаев, - объяснил актер.

«Приличные люди»

Адвокат Петр Хархорин сообщил, что защита обратилась к эксперту с вопросом, был ли пристегнут во время аварии погибший Сергей Захаров и попросил суд допросить этого специалиста. Уточнять, к какому выводу пришел эксперт, он не стал.

Представители потерпевших отреагировали негативно, отметив, что в деле было представлено достаточно экспертиз и исследований. Их поддержала и прокурор. Однако судья все же приняла решение допросить эксперта. В ответ адвокат Анна Бутырина попросила отложить заседание, чтобы у стороны потерпевших было время подготовить вопросы. Защитники Ефремова предложение поддержали - перерыв даст им возможность выплатить компенсацию потерпевшим. В итоге было решено, что рассмотрение апелляций продолжится 22 октября.

В отличие от предыдущего защитника актера, его новый адвокат Петр Хархорин от общения с прессой отказался.

- По существу дела ничего говорить не буду, - заявил он «Известиям»

Немногословными оказались и остальные представители актера.

- Приличные люди, милые коллеги, - прокомментировал смену команды защиты Александр Добровинский. - С ними можно работать. И это - значительные перемены в пользу Михаила Ефремова.

Неожиданностью для него стало и то, что сторона защиты принесла в суд крупную сумму для выплаты компенсации. Он также добавил, что возможно потерпевшие отзовут свои гражданские иски, если они будут удовлетворены к следующему заседанию.

Непоследовательная позиция

По мнению адвоката Виолетты Волковой, поведение подсудимого и его защитников в суде первой инстанции, выбранная ими тактика возмещения вреда и неубедительное раскаяние привели к строгому наказанию: приговор в виде восьми лет колонии общего режима нетипичен для таких дел.

- Полагаю, что срок может быть смягчен судом, но в пределах нескольких месяцев. Режим же отбывания наказания суд оставит без изменения, - уточнила она.

Даже выплата компенсации не повлечет за собой существенного изменения наказания, отмтетила эксперт.

Однако ее коллега Сергей Колосовский, считает, что снижение наказания вполне реальным.

- В качестве оснований для такого снижения могут служить как дополнительные данные о личности Ефремова (в частности, приобщенные характеристики и ходатайства деятелей культуры), так и обстоятельства преступления, неизвестные суду первой инстанции, - заявил адвокат.

К последним, по его мнению можно отнести, например, данные о том, был ли пристегнут погибший Сергей Захаров или нет.

- А вот сообщение из адвокатской палаты может сыграть негативную роль, поскольку подтверждает непоследовательную до настоящего времени позицию защиты, - сказал Сергей Колосовский.

Линия защиты, направленная на дискредитацию предыдущего защитника, по его мнению, в подавляющем большинстве случаев обречена на провал.