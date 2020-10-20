Адвокат заявил о прерванных женой Ефремова переговорах с потерпевшими

Супруга актера Михаила Ефремова Софья отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП с участием артиста, заподозрив адвоката Андрея Алешкина в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским.

Накануне Добровинский заявил, что они с Алешкиным вели переговоры о примирении с потерпевшими, но 18 октября они прекратились по инициативе семьи Ефремова.

«Да, мы вели такую работу. Было удивлением, что было высказано некое недоверие, что между мною как защитником Михаила Олеговича [Ефремова] и Добровинским есть некая договоренность, которой, естественно, на тот момент не было. И жена [актера] Софья высказала на эту тему недоверие и прервала всяческие переговоры», — заявил ТАСС Алешкин во вторник, 20 октября.

Защитник предположил, что это позиция не самой супруги актера, а другого его адвоката, которому не удалось договориться с Добровинским. Он считает, что таким образом было решено сорвать переговоры.

Он отметил, что они были близки к подписанию примирительного соглашения, что дало бы существенные основания для смягчения наказания Ефремову. Алешкин рассказал, что условия соглашения были приемлемы. Первым требованием было письменное извинение в адрес потерпевших.

Другой адвокат артиста Владимир Васильев сказал ТАСС, что сам обвиняемый не отказывался от примирения с потерпевшими.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. При этом его решили не лишать государственных наград.

Артиста обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. Старшему сыну умершего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые были возмещены 1 октября.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Его внедорожник столкнулся с «Ладой» под управлением курьера Сергея Захарова, мужчина позже скончался от травм.