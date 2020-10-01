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Ефремов возместил ущерб старшему сыну погибшего в ДТП курьера Захарова

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Актер Михаил Ефремов согласно приговору Пресненского суда Москвы по делу о ДТП, возместил моральный ущерб в размере 800 тыс. рублей старшему сыну погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в четверг, 1 октября.

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«В апелляционной жалобе Ефремов сообщает, что возместил моральный вред потерпевшему в размере 800 тысяч рублей», — приводит агентство слова пресс-секретаря суда Лелы Кокая.

Адвокат старшего сына Захарова Сергей Аверцев заявил агентству, что Ефремов частично возместил ущерб. «Пока мы получили только часть денег», — сказал он.

Ефремова признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года. Однако было решено не лишать артиста государственных наград.

Актера обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей.

На следующий день осужденный заявил об отказе от услуг адвоката Эльмана Пашаева. По словам артиста, Пашаев подставил его. 1 октября актер официально отказался от адвокатских услуг этого защитника, а также еще одного адвоката, Елизаветы Шаргородской.

Сейчас Ефремова защищают Владимир Васильев и Роман Филиппов.

Пашаева лишили 18 сентября адвокатского статуса за нарушения в ходе процесса по делу Ефремова.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его внедорожник столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, мужчина скончался от травм.

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