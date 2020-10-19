Прямой эфир
Сюжет:

Семья Ефремова отказалась от примирения с потерпевшими по делу о ДТП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семья актера Михаила Ефремова отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, сообщил представитель троих потерпевших Александр Добровинский в эфире телеканала «Москва 24» 19 октября.

Ефремов исповедался в храме СИЗО

«Мы были готовы обсуждать этот вопрос. Мне звонил на прошлой неделе адвокат Андрей Алешкин, который, по крайней мере, на тот момент был защитником Михаила Ефремова. Мы очень долго говорили, обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову. Мы готовы были сделать всё, чтобы это произошло», — цитирует Добровинского ТАСС.

Он подчеркнул, что переговоры длились до воскресенья. Однако в воскресенье, 18 октября, они прекратились по желанию семьи Ефремова.

8 сентября Ефремов был признан виновным в совершении смертельного ДТП. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Однако актера решили не лишать государственных наград.

8 июня Ефремов, управляя своим внедорожником Jeep, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице. Потерпевшими по делу проходили вдова, два сына и брат Захарова.

Артиста обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в аварии. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые Ефремов возместил 1 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020