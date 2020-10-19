Семья Ефремова отказалась от примирения с потерпевшими по делу о ДТП

Семья актера Михаила Ефремова отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, сообщил представитель троих потерпевших Александр Добровинский в эфире телеканала «Москва 24» 19 октября.

«Мы были готовы обсуждать этот вопрос. Мне звонил на прошлой неделе адвокат Андрей Алешкин, который, по крайней мере, на тот момент был защитником Михаила Ефремова. Мы очень долго говорили, обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову. Мы готовы были сделать всё, чтобы это произошло», — цитирует Добровинского ТАСС.

Он подчеркнул, что переговоры длились до воскресенья. Однако в воскресенье, 18 октября, они прекратились по желанию семьи Ефремова.

8 сентября Ефремов был признан виновным в совершении смертельного ДТП. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Однако актера решили не лишать государственных наград.

8 июня Ефремов, управляя своим внедорожником Jeep, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице. Потерпевшими по делу проходили вдова, два сына и брат Захарова.

Артиста обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в аварии. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые Ефремов возместил 1 октября.