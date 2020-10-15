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Ефремов исповедался в храме СИЗО

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Осужденный на восемь лет за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов посетил в СИЗО храм и исповедался, рассказала ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

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«Он (Ефремов) нам рассказал, что в канун праздника Покрова посетил храм в СИЗО, где исповедовался и причастился», — цитирует Мельникова «РИА Новости» 15 октября.

Как рассказал ему Ефремов, он раскаивается в содеянном и ждет апелляции.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за ДТП, которое он спровоцировал в центре Москвы, находясь в нетрезвом состоянии. В аварии погиб курьер Сергей Захаров.

Актера обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в соответствии с их исками. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые Ефремов возместил 1 октября.

12 октября в ОНК сообщили, что Ефремов увлекся настольным теннисом в СИЗО.

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