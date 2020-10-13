Ефремов в СИЗО увлекся настольным теннисом

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, в СИЗО увлекся настольным теннисом. Об этом в понедельник, 12 октября, телеканалу «360» рассказал правозащитник Иван Мельников.

По его словам, Ефремов в следственном изоляторе получил возможность играть в настольный теннис. Ракетки ему передали родственники после ранее озвученной просьбы. Занимается он в спортзале №5, где есть стол для пинг-понга, а также другие тренажеры.

Играть в теннис Ефремов может только со своими сокамерниками — таковы правила внутреннего распорядка.

Мельников добавил, что по состоянию здоровья актер не может заниматься каким-то другим видом спорта. Кроме игры в теннис Ефремов отвечает на письма поклонников, которые приходят ему в большом количестве, а также готовится к рассмотрению апелляции 20 октября, пишет «Москва 24». Всего артист и его защита подали семь жалоб.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего внедорожника и на большой скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель небольшого грузовика умер от травм через несколько часов после аварии.

Актера решили не лишать государственных наград. Артиста обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в аварии. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые Ефремов возместил 1 октября.

Осужденный отказался от услуг уже лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева, ссылаясь на то, что тот подставил его. Сейчас Ефремова защищают адвокаты Владимир Васильев и Роман Филиппов.