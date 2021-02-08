Актера Ефремова поместили в СИЗО «Водник» в Москве

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, доставлен из белгородской колонии в Москву и помещен в СИЗО-5 «Водник». Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

На прошлой неделе адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении. Сообщалось, что, по предварительной информации, его перевозят в Москву по требованию следователя.

Позже в управлении ФСИН по Белгородской области уточнили, что Ефремов был эпатирован в один из столичных следственных изоляторов для участия в следственных действиях.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с «Известиям» отметил, что Ефремов был этапирован в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями на процессе о ДТП.

По его словам, было возбуждено уголовное дело, по которому проходят три свидетеля, бывший защитник артиста Эльман Пашаев и сам Ефремов.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили водительских прав сроком на три года. Помимо этого, Ефремова обязали выплатить компенсации вдове, брату и старшему и младшему сыновьям Захарова. Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление автомобилем после освобождения. При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.

В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.