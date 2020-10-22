Прямой эфир
Сюжет:

Суд смягчил приговор Ефремову

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд, рассматривавший апелляцию актера Михаила Ефремова на приговор по делу о смертельном ДТП, смягчил приговор с восьми до 7,5 года в колонии общего режима. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд найдет: поможет ли Михаилу Ефремову смена адвокатов
Новых защитников актера, пришедших на заседание с 2,4 млн рублей, представители потерпевших сочли «милыми коллегами»

Заседание суда по делу актера началось 20 октября и переносилось по ходатайству защиты осужденного. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном им летом 2020 года ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

В ходе рассмотрения жалобы прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора. Адвокат старшего сына Захарова, как и защита других родственников погибшего, также выступил против смягчения наказания артисту.

Накануне адвокат актера заявил об обещании осужденного помогать матери и гражданской жене погибшего в аварии. Кроме того, Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу о смертельном ДТП с его участием, адвокат потерпевших подтвердил выплату компенсации.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был нетрезв.

Суд 8 сентября признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020