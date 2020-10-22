Суд смягчил приговор Ефремову

Мосгорсуд, рассматривавший апелляцию актера Михаила Ефремова на приговор по делу о смертельном ДТП, смягчил приговор с восьми до 7,5 года в колонии общего режима. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Заседание суда по делу актера началось 20 октября и переносилось по ходатайству защиты осужденного. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном им летом 2020 года ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

В ходе рассмотрения жалобы прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора. Адвокат старшего сына Захарова, как и защита других родственников погибшего, также выступил против смягчения наказания артисту.

Накануне адвокат актера заявил об обещании осужденного помогать матери и гражданской жене погибшего в аварии. Кроме того, Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу о смертельном ДТП с его участием, адвокат потерпевших подтвердил выплату компенсации.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был нетрезв.

Суд 8 сентября признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.