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Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего в ДТП Захарова

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Актер Михаил Ефремов обещает помогать матери и гражданской жене погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова. Об этом 21 октября заявил один из адвокатов Ефремова Петр Хархорин.

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«(Михаил Ефремов) будет помогать тем людям, которые реально понесли потерю, но официально потерпевшими не признаны. Ефремов настроен помогать по-настоящему, он мне лично говорил, что он поставит памятник Захарову. То есть человек старается всячески загладить свою вину», — приводит его слова ТАСС.

О каких именно суммах будет идти речь, актер еще не определился, однако принципиальное решение помогать он принял.

Ранее в среду стало известно, что Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу о смертельном ДТП с его участием. Адвокат потерпевших подтвердил выплату компенсации.

Накануне состоялось заседание Московского городского суда с целью рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Ефремову. В ходе заседания защита актера заявила о готовности прямо во время заседания выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда.

В свою очередь, прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

По итогам рассмотрение апелляционной жалобы было перенесено на 22 октября в связи с ходатайством защиты о вызове для допроса специалиста, который расскажет, был ли погибший в аварии водитель Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

15 октября стало известно, что Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию. Таким образом, артист рассчитался с семьей погибшего полностью.

Актера признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, его лишили водительских прав на три года после освобождения.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.

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