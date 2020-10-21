Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего в ДТП Захарова

Актер Михаил Ефремов обещает помогать матери и гражданской жене погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова. Об этом 21 октября заявил один из адвокатов Ефремова Петр Хархорин.

«(Михаил Ефремов) будет помогать тем людям, которые реально понесли потерю, но официально потерпевшими не признаны. Ефремов настроен помогать по-настоящему, он мне лично говорил, что он поставит памятник Захарову. То есть человек старается всячески загладить свою вину», — приводит его слова ТАСС.

О каких именно суммах будет идти речь, актер еще не определился, однако принципиальное решение помогать он принял.

Ранее в среду стало известно, что Ефремов выплатил компенсации троим потерпевшим по делу о смертельном ДТП с его участием. Адвокат потерпевших подтвердил выплату компенсации.

Накануне состоялось заседание Московского городского суда с целью рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Ефремову. В ходе заседания защита актера заявила о готовности прямо во время заседания выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда.

В свою очередь, прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

По итогам рассмотрение апелляционной жалобы было перенесено на 22 октября в связи с ходатайством защиты о вызове для допроса специалиста, который расскажет, был ли погибший в аварии водитель Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

15 октября стало известно, что Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию. Таким образом, артист рассчитался с семьей погибшего полностью.

Актера признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, его лишили водительских прав на три года после освобождения.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.