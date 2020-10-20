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Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор Ефремову

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Московской городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову. Решение об этом 20 октября огласила судья.

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Защита актера рассчитывает дойти до кассационной инстанции, будущее большинства его постановок — под вопросом

Судебное заседание состоится 22 октября, отметила она.

Решение об отложении рассмотрения апелляции принято в связи с ходатайством защиты о вызове для допроса специалиста, который расскажет, был ли погибший в аварии водитель Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

В ходе заседания прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

Две недели назад Пресненский суд Москвы направил дело Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб.

Актера признали виновным в ДТП и приговорили к 8 годам колонии 8 сентября, его лишили водительских прав на 3 года после освобождения.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.

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