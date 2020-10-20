Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор Ефремову

Московской городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову. Решение об этом 20 октября огласила судья.

Судебное заседание состоится 22 октября, отметила она.

Решение об отложении рассмотрения апелляции принято в связи с ходатайством защиты о вызове для допроса специалиста, который расскажет, был ли погибший в аварии водитель Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

В ходе заседания прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

Две недели назад Пресненский суд Москвы направил дело Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб.

Актера признали виновным в ДТП и приговорили к 8 годам колонии 8 сентября, его лишили водительских прав на 3 года после освобождения.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.