Ефремов выплатил компенсацию троим потерпевшим по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за ДТП со смертельным исходом, выплатил компенсации троим потерпевшим. Об этом в среду, 21 октября, пишет ТАСС на ссылкой на адвоката актера Романа Филиппова, который перевел денежные средств на счета семьи погибшего.

Другой защитник актера Петр Хархорин уточнил в беседе с агентством, что в среду утром младшему сыну, супруге и старшему брату погибшего перевели по 1 млн рублей. По его словам, в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы должен быть закрыт.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил в разговоре с «Известиями», что его подзащитные пока не получили упомянутых средств.

«Мои доверители передали мне, что деньги, которые перевела сторона защиты Михаила Ефремова, они еще не получили. Вопрос с гражданскими исками будет закрыт после того, как деньги появятся на счете потерпевших», — сказал адвокат.

Он также предположил, что заседание суда по рассмотрению апелляционных жалоб, назначенное на четверг, станет последним по делу Ефремова.

«Я думаю, что завтра будет последнее слушание по делу, так как Михаил Ефремов уже признал свою вину. Соответственно, свидетелей быть не может, поскольку в них нет необходимости, мы выслушаем эксперта, и, предполагаю, на этом всё закончится. И приговор, в том или ином виде, вступит в силу», — добавил Добровинский

Накануне состоялось заседание Московского городского суда с целью рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Ефремову. В ходе заседания защита актера заявила о готовности прямо во время заседания выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда.

В свою очередь, прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

По итогам заседание рассмотрение апелляционной жалобы было перенесено на 22 октября в связи с ходатайством защиты о вызове для допроса специалиста, который расскажет, был ли погибший в аварии водитель Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

15 октября стало известно, что Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию. Таким образом, артист рассчитался с семьей погибшего полностью.

Актера признали виновным в аварии и приговорили к 8 годам колонии 8 сентября, его лишили водительских прав на 3 года после освобождения.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.