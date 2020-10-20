Защита Ефремова предложила выплатить потерпевшим 2,4 млн рублей в зале суда

Защита актера Михаила Ефремова заявила о готовности прямо во время заседания выплатить потерпевшей стороне компенсацию в 2,4 млн рублей. Об этом 20 октября в зале суда заявил адвокат обвиняемого Петр Хархорин.

«До начала заседания я получил возражения адвокатов потерпевших. В них указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда, также была названа сумма. У нас деньги с собой, 2,4 млн рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве. Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу», — сказал он.

Просьбу самого актера снять с рассмотрения жалобу его экс-адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской Мосгорсуд не удовлетворил.

«Мы учли мнение Михаила Олеговича о снятии с рассмотрения жалоб Пашаева и Шаргородской. Однако, согласно закону, только они могут сами снять с рассмотрения свои жалобы»,— отметила председатель коллегии судей Любовь Ишмуратова, которая рассматривает жалобу.

Ранее, во вторник, в пресс-службе Мосгорсуда заявили, что столичная прокуратура выступает против пересмотра приговора Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП. 20 октября суд рассмотрит апелляционные жалобы актера и его адвокатов.

В этот же день другой защитник артиста, Андрей Алешкин, рассказал, что супруга актера Софья отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, заподозрив его в сговоре с адвокатом потерпевших Александром Добровинским. Другой адвокат актера, Владимир Васильев, говорил, что сам обвиняемый не отказывался от примирения с потерпевшими.

В минувший понедельник Добровинский сказал, что они с Алешкиным вели переговоры о примирении с потерпевшими, но 18 октября они прекратились по инициативе семьи актера.

Две недели назад Пресненский суд Москвы направил дело Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб.

Актера признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года после освобождения. При этом его решили не лишать государственных наград.