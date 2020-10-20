Прямой эфир
Сюжет:

Защита Ефремова предложила выплатить потерпевшим 2,4 млн рублей в зале суда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защита актера Михаила Ефремова заявила о готовности прямо во время заседания выплатить потерпевшей стороне компенсацию в 2,4 млн рублей. Об этом 20 октября в зале суда заявил адвокат обвиняемого Петр Хархорин.

Роль в истории: за что защитника Ефремова лишают статуса
В адвокатскую палату представление от Минюста в отношении Эльмана Пашаева может поступить уже в пятницу

«До начала заседания я получил возражения адвокатов потерпевших. В них указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда, также была названа сумма. У нас деньги с собой, 2,4 млн рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве. Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу», — сказал он.

Просьбу самого актера снять с рассмотрения жалобу его экс-адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской Мосгорсуд не удовлетворил.

«Мы учли мнение Михаила Олеговича о снятии с рассмотрения жалоб Пашаева и Шаргородской. Однако, согласно закону, только они могут сами снять с рассмотрения свои жалобы»,— отметила председатель коллегии судей Любовь Ишмуратова, которая рассматривает жалобу.

Ранее, во вторник, в пресс-службе Мосгорсуда заявили, что столичная прокуратура выступает против пересмотра приговора Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП. 20 октября суд рассмотрит апелляционные жалобы актера и его адвокатов.

В этот же день другой защитник артиста, Андрей Алешкин, рассказал, что супруга актера Софья отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, заподозрив его в сговоре с адвокатом потерпевших Александром Добровинским. Другой адвокат актера, Владимир Васильев, говорил, что сам обвиняемый не отказывался от примирения с потерпевшими.

В минувший понедельник Добровинский сказал, что они с Алешкиным вели переговоры о примирении с потерпевшими, но 18 октября они прекратились по инициативе семьи актера.

Две недели назад Пресненский суд Москвы направил дело Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб.

Актера признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года после освобождения. При этом его решили не лишать государственных наград.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020