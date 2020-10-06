Дело Ефремова направили в Мосгорсуд для рассмотрения жалоб на приговор

Пресненский суд Москвы направил дело актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП, в Мосгорсуд, которому предстоит рассмотреть апелляционные жалобы. Об этом заявили «РИА Новости» в суде во вторник, 6 октября.

«Дело направлено в апелляционную инстанцию», — сказали в суде.

Ранее во вторник адвокат потерпевших по делу о ДТП Александр Добровинский заявил, что трое потерпевших по делу подали иски к актеру о компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому.

По словам Добровинского, родственники погибшего не хотели компенсаций от Ефремова. Однако они занялись основанием фонда имени погибшего в аварии Сергея Захарова и поняли, что деньги в том числе могут помочь таким же пострадавшим, как и они.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года. Актера решили не лишать государственных наград.

Артиста обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в аварии. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые Ефремов возместил 1 октября.

Осужденный отказался от услуг уже лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева, ссылаясь на то, что тот подставил его. 1 октября актер официально отказался от адвокатских услуг этого защитника, а также еще одного — Елизаветы Шаргородской.

Сейчас Ефремова защищают адвокаты Владимир Васильев и Роман Филиппов.

Автомобильная авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Его внедорожник столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, мужчина скончался от травм.