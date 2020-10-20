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Прокуратура Москвы выступила против смягчения приговора Ефремову

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Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом 20 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

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В этот день в инстанции состоится заседание, на котором суд рассмотрит апелляционные жалобы актера и его адвокатов.

«В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения», — рассказал собеседник агентства.

Две недели назад Пресненский суд Москвы направил дело Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб.

Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года после освобождения. Актера при этом решили не лишать государственных наград.

Артиста обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в аварии. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые Ефремов возместил 1 октября.

Осужденный отказался от услуг уже лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева, ссылаясь на то, что тот подставил его. 1 октября актер официально отказался от адвокатских услуг этого защитника, а также еще от одного — Елизаветы Шаргородской.

Сейчас Ефремова защищают адвокаты Владимир Васильев и Роман Филиппов.

8 июня Ефремов, управляя своим внедорожником Jeep, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице. Потерпевшими по делу проходили вдова, два сына и брат Захарова.

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