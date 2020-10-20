Прокуратура Москвы выступила против смягчения приговора Ефремову
Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом 20 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
В этот день в инстанции состоится заседание, на котором суд рассмотрит апелляционные жалобы актера и его адвокатов.
«В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения», — рассказал собеседник агентства.
Две недели назад Пресненский суд Москвы направил дело Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб.
Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года после освобождения. Актера при этом решили не лишать государственных наград.
Артиста обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в аварии. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые Ефремов возместил 1 октября.
Осужденный отказался от услуг уже лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева, ссылаясь на то, что тот подставил его. 1 октября актер официально отказался от адвокатских услуг этого защитника, а также еще от одного — Елизаветы Шаргородской.
Сейчас Ефремова защищают адвокаты Владимир Васильев и Роман Филиппов.
8 июня Ефремов, управляя своим внедорожником Jeep, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице. Потерпевшими по делу проходили вдова, два сына и брат Захарова.