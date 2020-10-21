Адвокат потерпевших подтвердил получение компенсаций от Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом, выплатил компенсации троим потерпевшим. Об этом в среду, 21 октября, заявил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Сегодня моим доверителям были переведены деньги от Михаила Ефремова по 1 млн рублей каждому. Мне это подтвердили Валерий, Маргарита и Виталий Захаровы», ― рассказал он агентству.

Ранее в этот день об этой выплате сообщил адвокат актера Роман Филиппов.

Накануне состоялось заседание Московского городского суда с целью рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Ефремову. В ходе заседания защита актера заявила о готовности прямо во время заседания выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда.

В свою очередь, прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

По итогам заседание рассмотрение апелляционной жалобы было перенесено на 22 октября в связи с ходатайством защиты о вызове для допроса специалиста, который расскажет, был ли погибший в аварии водитель Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

15 октября стало известно, что Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию. Таким образом, артист рассчитался с семьей погибшего полностью.

Актера признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, его лишили водительских прав на три года после освобождения.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.