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Адвокат потерпевшего по делу Ефремова выступит против смягчения наказания актеру

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Адвокат старшего сына погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым выступит против смягчения наказания артисту в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

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«Моя позиция и позиция моего доверителя не поменялись. Мы будем выступать против смягчения наказания Ефремову», — заявил ТАСС представитель потерпевшего Виталия Захарова Сергей Аверцев во вторник, 20 октября.

Адвокат Ефремова сообщил агентству, что переговоры с потерпевшими по делу о примирении сторон продолжаются. «Переговоры велись и ведутся. Подробности после суда», — сказал Роман Филиппов.

Ранее во вторник в пресс-службе Мосгорсуда заявили, что столичная прокуратура выступает против пересмотра приговора Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП. 20 октября суд рассмотрит апелляционные жалобы актера и его адвокатов.

Ранее в этот же день другой защитник артиста, Андрей Алешкин, рассказал, что супруга актера Софья отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, заподозрив его в сговоре с адвокатом потерпевших Александром Добровинским. Другой адвокат актера, Владимир Васильев, говорил, что сам обвиняемый не отказывался от примирения с потерпевшими.

В минувший понедельник Добровинский сказал, что они с Алешкиным вели переговоры о примирении с потерпевшими, но 18 октября они прекратились по инициативе семьи актера.

Две недели назад Пресненский суд Москвы направил дело Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб.

Актера признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года после освобождения. При этом его решили не лишать государственных наград.

Кроме того, обвиняемого обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего в аварии. Старшему сыну погибшего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые были возмещены 1 октября.

8 июня Ефремов, управляя своим внедорожником, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавший умер в больнице. Потерпевшие по делу — вдова, два сына и брат Захарова.

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