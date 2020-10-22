Ефремов заявил о раскаянии за совершенное ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП летом этого года, в результате которого погиб человек. Об этом артист написал в своей жалобе на приговор по данному делу. Такую информацию в четверг, 22 октября, передает корреспондент «Известий» из зала суда, где проходит заседание по апелляции Ефремова по делу об аварии.

Также в документе актер указал, что его тогдашний адвокат Эльман Пашаев больше занимался саморекламой, нежели защитой артиста. Отмечается, что именно он убедил Ефремова не признавать вину и не возмещать ущерб потерпевшим.

«В тексте жалобы Ефремов заявил, что полностью раскаивается в преступлении, а также отметил, что Пашаев занимался не столько его защитой, сколько саморекламой, давая, в частности, интервью без согласия подсудимого», — зачитала текст жалобы судья.

Как стало известно прямо перед заседанием артист дал отвод одному из своих защитников — Андрею Алешкину, который был нанят шоуменом Никитой Джигурдой.

В вою очередь перед началом слушаний адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский разъяснил, что защита примет возможное решение суда о смене наказания с колонии общего режима, на колонию-поселение. При этом ранее в этот же день адвокаты потерпевшей стороны разошлись во мнении, соглашаться со смягчением приговора Ефремову или нет.

Авария произошла в июне этого года на Садовом кольце в Москве, тогда Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автофургоном «Лада». За рулем отечественного автомобиля был курьера интернет-магазина Сергей Захаров. Он умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Актера признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии и лишили водительских прав на три года после освобождения. Перед вынесением приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева, признал вину и заявил, что адвокат его подставил.

В конце октября артист выплатил потерпевшим компенсации в размере 2,4 млн рублей и Добровинский подтвердил, что его клиенты получили эти деньги. После этого он пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего Захарова.