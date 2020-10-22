Ефремов заявил отвод нанятому Джигурдой адвокату

Актер Михаил Ефремов в начале заседания по апелляции на приговор о смертельном ДТП заявил отвод одному из своих адвокатов, Андрею Алешкину, который был нанят артистом Никитой Джигурдой. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 22 октября.

«Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина», — сказал Ефремов. Суд удовлетворил его ходатайство.

Ранее, 19 октября, адвокат потерпевших по делу о ДТП с актером Александр Добровинский рассказал, что они с Алешкиным вели переговоры о примирении с потерпевшими, но 18 октября они прекратились по инициативе семьи артиста.

На следующий день Алешкин заявил, что супруга Ефремова Софья отказалась от предложения о примирении с потерпевшими, заподозрив его в сговоре с Добровинским. Другой адвокат обвиняемого Владимир Васильев говорил, что сам артист не отказывался от примирения с потерпевшими.

Две недели назад Пресненский суд Москвы направил дело Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб.

Актера признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года после освобождения. При этом его решили не лишать государственных наград.

Виновника автомобильной аварии обязали выплатить по одному рублю вдове, брату и младшему сыну погибшего курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Старшему сыну умершего суд постановил выплатить 800 тыс. рублей, которые были возмещены 1 октября.

8 июня Ефремов, управляя своим внедорожником, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением Захарова. Пострадавший умер в больнице. Потерпевшие по делу — вдова, два сына и брат Захарова.