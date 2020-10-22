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Адвокаты рассказали о позиции потерпевших по делу Ефремова после выплаты компенсации

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Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания артисту в связи с тем, что он выплатил им компенсации морального ущерба. Об этом 22 октября заявила ТАСС адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.

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«Он выплатил компенсацию морального ущерба. В связи с этим мои доверители не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния с его стороны. Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию-поселение. Срок наказания оставляем на усмотрение суда», — сказала Бутырина.

Вместе с тем, адвокат Александр Добровинский в разговоре с «РИА Новости» отметил, что потерпевшие по делу Ефремова по-прежнему против смягчения наказания артисту, несмотря на компенсации.

«Наша позиция никак не поменялась. Мы не высказывались за смягчение наказания», — сказал Добровинский.

Несколько дней назад на заседании в Мосгорсуде защита Ефремова заявила о готовности выплатить потерпевшей стороне компенсацию в 2,4 млн рублей. Добровинский подтвердил, что трое потерпевших получили выплаты от актера.

В свою очередь прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора Ефремову. Адвокат старшего сына погибшего в ДТП также выступил против смягчения наказания артисту.

В июне внедорожник Jeep под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и спровоцировал столкновение с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице.

Актера признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии, его лишили водительских прав на три года после освобождения. 22 октября состоится рассмотрение апелляционной жалобы.

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