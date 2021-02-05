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Добровинский назвал возможную цель этапирования Ефремова в Москву

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Актер Михаил Ефремов был этапирован из колонии в Белгородской области в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями на процессе о ДТП. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил «Известиям» адвокат Александр Добровинский.

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«Мне совершенно всё равно, где он <...> Ефремова везут в Москву на следственные действия. Будет очная ставка — он, три свидетеля и Пашаев (Эльман Пашаев, бывший защитник Ефремова. — Ред.). Он будет в Москве, потому что возбуждено уголовное дело по факту лжесвидетельства», — сказал Добровинский.

Он пояснил, что в деле о ДТП с участием артиста появились свидетели, которые говорили о том, что во время аварии Ефремова не было в машине. Позже выяснилось, что они лгут.

По словам адвоката, по данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому проходят три свидетеля, Пашаев и Ефремов.

«И Эльман Пашаев пошел на сделку со следствием, обвинив во всем этом действии самого Ефремова. Поэтому его везут в Москву, и на следующей неделе будут следственные действия. Вот я такую версию слышал», — уточнил он.

При этом Добровинский отметил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не должна извещать родных, куда и когда они перевозят заключенного.

Ранее в этот день адвокат артиста Петр Хархорин заявил, что Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении. При этом источник ТАСС рассказал, что, по предварительной информации, артиста перевозят в Москву по требованию следователя.

Позже в управлении ФСИН по Белгородской области уточнили, что Ефремов был эпатирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили водительских прав сроком на три года. Кроме того, Ефремова обязали выплатить компенсации вдове, брату и старшему и младшему сыновьям скончавшегося. Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление автомобилем после освобождения. При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.

В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.

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