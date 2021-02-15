Обыски начались у лжесвидетелей по делу Ефремова

Правоохранители начали обыски у одного из фигурантов уголовного дела о лжесвидетельствовании на процессе о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 15 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Уголовные дела за дачу ложных показаний полиция Москвы возбудила в ноябре 2020 года. Речь идет о трех «свидетелях» со стороны защиты Ефремова. Фигуранты утверждали в суде, что актера не было за рулем автомобиля в момент столкновения на Садовом кольце.

При этом один из свидетелей, как оказалось, на один глаз не видит, а другой сам признал, что в момент аварии был нетрезв.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади. Внедорожник артиста вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель отечественной машины курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице на следующий день. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, а в его организме были обнаружены следы наркотических веществ.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ефремова приговорили к 8 годам колонии и штрафу. Позднее апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив срок до 7,5 года колонии общего режима. При этом обвиняемый долгое время не признавал свою вину.

Ранее в феврале актер написал письмо юристу Александру Добровинскому, который представлял интересы потерпевших, и попросил прощения за свое поведение в суде.