Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Киеве заявили о невозможности исполнять Минские соглашения
Общество
Путин предложил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми
Общество
В Тобольске у двух человек заподозрили гаффскую болезнь
Экономика
Шесть авиакомпаний выбрали для субсидируемых полетов на Дальний Восток
Экономика
Путин поручил законодательно защитить неопытных инвесторов
Общество
Обыски начались у лжесвидетелей по делу Ефремова
Мир
ООН предупредила о росте цен и риске дефицита продуктов из-за COVID-19
Общество
Собянин выразил надежду на возобновление массовых мероприятий в городе
Мир
Вакцинация от Эболы началась в Конго
Сюжет:

Обыски начались у лжесвидетелей по делу Ефремова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители начали обыски у одного из фигурантов уголовного дела о лжесвидетельствовании на процессе о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 15 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Прошу суд проявить снисхождение»: почему Ефремову простили лишь полгода
Демонизация Пашаева, новые доводы экспертов, раскаяние и выплата ущерба не помогли актеру уйти от реального срока

Уголовные дела за дачу ложных показаний полиция Москвы возбудила в ноябре 2020 года. Речь идет о трех «свидетелях» со стороны защиты Ефремова. Фигуранты утверждали в суде, что актера не было за рулем автомобиля в момент столкновения на Садовом кольце.

При этом один из свидетелей, как оказалось, на один глаз не видит, а другой сам признал, что в момент аварии был нетрезв.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади. Внедорожник артиста вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель отечественной машины курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице на следующий день. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, а в его организме были обнаружены следы наркотических веществ.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ефремова приговорили к 8 годам колонии и штрафу. Позднее апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив срок до 7,5 года колонии общего режима. При этом обвиняемый долгое время не признавал свою вину.

Ранее в феврале актер написал письмо юристу Александру Добровинскому, который представлял интересы потерпевших, и попросил прощения за свое поведение в суде.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021