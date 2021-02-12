Добровинский раскрыл детали письма Ефремова из колонии с извинениями

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, написал письмо юристу Александру Добровинскому, который представлял интересы потерпевших, и попросил прощения за свое поведение в суде. Защитник поделился деталями письма с Пятым каналом.

В письме Добровинскому Ефремов заявил, что в ходе слушания уголовного дела в Пресненском суде Москвы «позволял себе нелицеприятные высказывания» в адрес юриста и его коллег.

«Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение», — писал Ефремов.

В ответ Добровинский написал ему, что хочет выразить свое уважение за то, что артист осознал свои ошибки и публично извинился.

«Я не могу критиковать Ваше решение в выборе позиции на суде. Но мне кажется, что, если бы Вы после признания своей вины придерживались этой позиции, думаю, всё могло быть иначе», — сообщил в ответном послании юрист. Он пожелал Ефремову удачи и выразил надежду, что тот сможет с достоинством выйти из этой ситуации.

Адвокат также записал видеоответ на письмо Ефремова, заметив, что жалеет о случившемся на судебном процессе и о трагедии, которая произошла в двух семьях, передает телеканал РЕН ТВ.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади.

Внедорожник артиста на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель отечественной машины курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице на следующий день. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, а в его организме были обнаружены следы наркотических веществ.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ефремова приговорили к 8 годам колонии и штрафу. Позднее апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив срок до 7,5 года колонии общего режима. Ефремов долгое время не признавал свою вину.

В декабре актер написал письма жене погибшего Сергея Захарова, в котором признался, что не может простить себя за его гибель, и младшему сыну Захарова Валерию, в котором заявил, что вряд ли сможет быть после ДТП актером.