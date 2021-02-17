В ЕК заявили о необходимости инспекций производства «Спутника V» для его разрешения в ЕС

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» не производится в Европе, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции предприятий по ее производству, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 17 февраля.

«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок. Поскольку, как мы уже выяснили на опыте, один из ключевых моментов — это стабильный и высококачественный процесс производства», — цитирует ее ТАСС.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что российский производитель «еще не обращался за рыночным разрешением на поставки в ЕС».

Ранее, 5 февраля, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» пройдет процедуру сертификации на территории ЕС.

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. В тот же день РФПИ подал заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе.

Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К использованию допущены вакцины трех компаний: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

При этом AstraZeneca и Pfizer сообщили о сокращении поставок препаратов от коронавируса, объяснив это производственными проблемами.

Компания Pfizer не поставила в ЕС около 10 млн доз вакцины COVID-19, которые должны были быть поставлены еще в декабре прошлого года, что примерно на треть меньше поставок, которые она ожидала к настоящему времени от американской компании, сообщил Reuters.

Эту задержку с поставками препаратов назвали «еще одним ударом» по ЕС после задержек поставок препарата AstraZeneca, Moderna и Pfizer.