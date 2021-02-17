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Матвиенко дала прогноз о сроках снятия ограничений по COVID-19

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что основные ограничения из-за коронавируса будут сняты в России к концу мая.

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«К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс в очном формате», — сказала Матвиенко, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Матвиенко порекомендовала не спешить с отменой масочного режима, несмотря на то что современные технологии не стоят на месте. В Совете Федерации, подчеркнула она, сохраняется специальный пропускной режим.

Ранее, 8 февраля, в Роспотребнадзоре заявили, что для отмены масочного режима в 2021 году требуется соблюдения меры профилактики коронавирусной инфекции.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для прекращения пандемии у 60% населения должен быть иммунитет к COVID-19. Ситуация с коронавирусом в России продолжает внушать оптимизм, так как наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, подчеркнула специалист.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала на брифинге 8 февраля, что ограничения по коронавирусу будут сохраняться до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не привьется 68,6 млн человек.

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