Весенний отзыв: к началу апреля число больных COVID-19 в Москве упадет вчетверо

Количество болеющих COVID-19 в Москве к началу апреля может снизиться в четыре раза, а к началу мая — в одиннадцать. Об этом говорят подсчеты исследователей из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ, создавших математическую модель прогнозирования распространения коронавируса. Сейчас в столице 575 больных на 100 тыс. населения, а в мае показатель упадет до уровня менее 50, ожидают исследователи. Если такие же значения будут достигнуты по России в целом, это позволит рассматривать вопрос об открытии границ и возобновлении авиасообщения со странами, где уровень заболеваемости будет таким же. Но в остальных регионах страны число случаев COVID-19 может начать снижаться позже, чем в Москве, говорят эксперты. К тому же могут появиться новые факторы, способные изменить кривую прогноза. Наибольшую угрозу с этой точки зрения представляют новые штаммы SARS-CoV-2.

Снять корону

Количество болеющих COVID-19 в Москве будет монотонно снижаться, ожидают в Центре компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ. 12 февраля в столице было 73 тыс. активных больных, или 42,7% от пика второй волны COVID-19, который был пройден 28 декабря. Число активных больных рассчитывают ежедневно как количество заболевших за вычетом выздоровевших и умерших.

— К первому дню весны в столице ожидается 46,5 тыс., к 1 апреля — 18 тыс., а к 1 мая — 6,5 тыс. активных больных , — рассказал «Известиям» руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

В Санкт-Петербурге 12 февраля было зарегистрировано 77 тыс. активных больных, или 73,4% от пика второй волны. Он пришелся на 20 января. В Северной столице к концу марта ожидается 30,5 тыс. активных больных, к 1 мая — 12,5 тыс., к первому дню лета — 4 тыс.

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— Можно с уверенностью сказать, что и Москва, и Россия в целом вышли из осенней волны пандемии коронавируса , — отметил директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. — Один из индикаторов уровня заболеваемости, поисковые запросы в интернете, связанные с COVID-19 (потеря обоняния, сделать KT, сухой кашель), находятся на уровне лета 2020 года. Их количество стало стремительно снижаться в конце декабря 2020-го, но с с последней недели прошлого месяца снижаться перестало. Поэтому пока сложно сказать, будет ли всё так же хорошо и дальше.

Улучшение ситуации связано с тем, что многие переболели и приобрели иммунитет , считает доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм. Вакцинация пока сильного эффекта оказать не могла: слишком малая доля населения получила прививку, даже в столице. Не стоит исключать и погодный фактор — возможно, при потеплении вирус «воспрянет» , предположил эксперт.

— Число активных больных в Москве и Петербурге убывает на тысячу-две в день, — отметил Алексей Боровков. — Хотя локальные «всплески» числа инфицированных еще иногда бывают. Но, главное, идет монотонный процесс снижения новых больных, общего числа активных больных, а число ежедневно выздоравливающих достаточно для того, чтобы этот монотонный процесс был бы устойчивым в ближайшие месяцы.

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Используемая учеными математическая модель позволяет построить девять кривых распространения коронавирусной инфекции, из которых в СПбПУ выделяют три: пессимистичную (№ 1), среднюю (№ 5) и оптимистичную (№ 9). С начала 2021 года Москва идет по средней прогнозной кривой, а Петербург совершает незначительные колебания относительно своей затухающей средней прогнозной кривой. Но даже если взять пессимистичный прогноз, к концу марта в Москве будет 24 тыс. активных больных, а оптимистичный прогноз указывает на 12,5 тыс.

— Столица выздоравливает быстрее , чем Санкт-Петербург. Москва, условно говоря, забралась по числу активных больных на более высокую горку, чем Петербург, а потому и катится с этой горки быстрее, — пояснил Алексей Боровков. — К тому же в Москве более развитая система здравоохранения, включая вопросы финансирования и вакцинации. Если удастся вакцинировать значительную часть населения, это поможет избежать третьей волны пандемии, и тогда к майским праздникам Москва будет почти здорова. Количество больных будет менее 50 человек на 100 тыс. населения, следовательно, в начале лета можно будет говорить об открытии границ. Впрочем, для этого сначала должна выздороветь вся страна, а она всегда немного отстает от столицы как по темпам заболевания, так и по темпам выздоровления.

Несчастный случай

Прогноз сбудется при условии, что не произойдет каких-либо непредвиденных событий, которые могут резко сместить Россию на более пессимистичную кривую, отметили в Центре компетенций НТИ. Например, на прошлой неделе начались занятия в университетах, во многих случаях в традиционной форме, возросла нагрузка на общественный транспорт, увеличилась интенсивность контактов.

— Сильную угрозу представляют более заразные штаммы коронавируса , — отметил Алексей Боровков. — В подтверждение этого можно привести примеры Бразилии, Великобритании, Южной Африки и Японии. Самый заметный всплеск заболеваемости на фоне нового штамма был в Великобритании, которая всего лишь месяц назад установила новый «антирекорд», третий по счету от начала эпидемии. Вполне возможно, что эти штаммы проникнут и в Россию, и тогда предсказать дальнейшие события будет достаточно сложно.

Весенний отзыв Медицинские работники вывозят пациента из машины скорой помощи в Лондоне Фото: REUTERS/Toby Melville

Большое количество переболевших осенью людей не гарантирует защиту от нового штамма, отметил Борис Овчинников.

— Прогнозировать ситуацию с пандемией COVID-19 — дело неблагодарное. Существует много событий, после которых всё может пойти не так, — заключил Михаил Тамм. — К тому же пока неизвестно точно, как долго провакцинированные и переболевшие люди будут защищены от заражения.

Число активных случаев COVID-19 в Москве действительно будет снижаться, согласны в НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Но развитие ситуации будет зависеть от прививочной кампании и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, отметили там. Описанный позитивный сценарий сбудется при условии реализации программы по вакцинации населения Москвы в полном объеме, указала заведующая лабораторией моделирования природных и техногенных катастроф университета Анастасия Епифанова.