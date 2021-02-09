COVID и море: 20% санаториев в РФ начали постинфекционную реабилитацию

С каждой неделей спрос на туры для реабилитации после COVID-19 растет на 15–20%, рассказали «Известиям» в отрасли. Такие услуги сегодня оказывают примерно в пятой части санаториев страны, но другие учреждения тоже разрабатывают свои программы. Пока что предложение реабилитационных туров превышает спрос, но в отрасли ждут, что тренд наберет обороты. Восстановление после коронавирусной инфекции действительно важно, но выбирать курорт и процедуры стоит вместе с врачом, чтобы не навредить себе, предупредили медики.

Улетное предложение

Туры в санатории с реабилитационными программами начали появляться осенью прошлого года, рассказали в пресс-службе «Интуриста». Подобные услуги предлагают организации из Сочи, Крыма, Алтайского края и Кавказских Минеральных Вод, уточнили там. Наибольший интерес у россиян вызывают первые два направления, отметили в «Интуристе». С начала года спрос на реабилитационные программы после COVID-19 растет примерно на 15–20% от недели к неделе, сообщили там.

— В течение года интерес к реабилитационным программам, нам кажется, продолжит расти. Пожилые люди не ограничены необходимостью брать отпуск и могут отправится за оздоровлением в любое время года, а остальные клиенты, скорее всего, предпочтут совместить реабилитацию с традиционным отпуском и купальным сезоном, — считает руководитель пресс-службы «Интуриста» Дарья Домостроева.

COVID и море Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Со временем и предложений будет больше: многие санатории только планируют запустить реабилитационные программы, они разрабатывают и согласовывают их прямо сейчас, добавила представитель туроператора.

Сегодня уже около 20% всех российских санаториев подготовили курсы по восстановлению переболевших коронавирусной инфекцией, сообщил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Он также ожидает, что таких здравниц станет больше.

Спросом пользуются реабилитационные туры в санатории Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края и других курортных регионов России, подтвердили в TUI. В компании не смогли оценить популярность таких продуктов, но сказали, что расширяют набор подобных предложений.

— В феврале стартует чартерная программа в Бурятию, на Байкал, где запущены программы по реабилитации людей, перенесших коронавирус, — сообщили в пресс-службе туроператора.

COVID и море Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Впрочем, пока что предложение превышает спрос, считает Михаил Данилов. Это может быть связано с недостатком средств у россиян на фоне экономического спада, а также слабой осведомленностью граждан о возможности пройти качественную реабилитацию в России, предположил специалист.

Правильный подход

Реабилитация после COVID-19 необходима всем людям вне зависимости от тяжести заболевания , считает доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), главный пульмонолог управления здравоохранения администрации города Челябинск Владимир Антонов. Многие непредвиденные последствия могут дать о себе знать спустя продолжительное время после выписки, пояснил он.

— Американские и английские специалисты выделяют такое состояние, как хронический постковидный синдром. До 12 недель могут проявиться острые осложнения, а после начинается хронизация. И что самое неприятное, в этот процесс вовлекаются все органы и ткани. Начиная от центральной нервной системы и заканчивая поражением кожи, — сказал ученый.

Перед реабилитацией стоит проконсультироваться у врача-пульмонолога, ведь пациент не всегда может адекватно оценить свое состояние и знать о противопоказаниях, посоветовал Владимир Антонов.

COVID и море Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Людям, которые тяжело перенесли COVID-19, в период до 12 недель после выписки лучше воздержаться от поездок вообще. Если же пациент настаивает, предпочтение должно быть отдано заведению, которое расположено недалеко от дома. Нужно избегать длительных перелетов и переездов, поскольку они и резкая смена климата могут дестабилизировать состояние человека. После 12 недель можно рассмотреть поездку подальше, — сказал специалист.

Выбирая программу реабилитации, стоит отказаться от предложений с медикаментозной терапией, посоветовал он. При этом стоит убедиться, что в восстановительный комплекс вошли процедуры, прописанные в методических рекомендациях Минздрава по реабилитации при новой коронавирусной инфекции. Конкретные манипуляции стоит выбрать с врачом, а в течение курса консультироваться с фтизиатром, добавил Владимир Антонов.

— У каждого пациента индивидуальный случай: у всех разный процент поражения легких и разные сопутствующие патологии. Нюансов много, — объяснил эксперт.

Чаще всего для реабилитации рекомендуют лечебную физкультуру умеренной интенсивности, дыхательную гимнастику и различные виды массажа, уточнил Владимир Антонов. Эти процедуры направлены на очищение органов дыхания от жидкостей, скопившихся по ходу болезни, пояснил он.

COVID и море Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Все санатории, которые предлагают постковидную реабилитацию, разрабатывают свои программы по рекомендациям Минздрава России, уточнил Михаил Данилов. По словам эксперта, даже у «средних» организаций достаточно оборудования, чтобы соответствовать требованиям и предлагать по 20–30 различных услуг и процедур.