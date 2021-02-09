COVID и море: 20% санаториев в РФ начали постинфекционную реабилитацию
С каждой неделей спрос на туры для реабилитации после COVID-19 растет на 15–20%, рассказали «Известиям» в отрасли. Такие услуги сегодня оказывают примерно в пятой части санаториев страны, но другие учреждения тоже разрабатывают свои программы. Пока что предложение реабилитационных туров превышает спрос, но в отрасли ждут, что тренд наберет обороты. Восстановление после коронавирусной инфекции действительно важно, но выбирать курорт и процедуры стоит вместе с врачом, чтобы не навредить себе, предупредили медики.
Улетное предложение
Туры в санатории с реабилитационными программами начали появляться осенью прошлого года, рассказали в пресс-службе «Интуриста». Подобные услуги предлагают организации из Сочи, Крыма, Алтайского края и Кавказских Минеральных Вод, уточнили там. Наибольший интерес у россиян вызывают первые два направления, отметили в «Интуристе». С начала года спрос на реабилитационные программы после COVID-19 растет примерно на 15–20% от недели к неделе, сообщили там.
— В течение года интерес к реабилитационным программам, нам кажется, продолжит расти. Пожилые люди не ограничены необходимостью брать отпуск и могут отправится за оздоровлением в любое время года, а остальные клиенты, скорее всего, предпочтут совместить реабилитацию с традиционным отпуском и купальным сезоном, — считает руководитель пресс-службы «Интуриста» Дарья Домостроева.
Со временем и предложений будет больше: многие санатории только планируют запустить реабилитационные программы, они разрабатывают и согласовывают их прямо сейчас, добавила представитель туроператора.
Сегодня уже около 20% всех российских санаториев подготовили курсы по восстановлению переболевших коронавирусной инфекцией, сообщил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Он также ожидает, что таких здравниц станет больше.
Спросом пользуются реабилитационные туры в санатории Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края и других курортных регионов России, подтвердили в TUI. В компании не смогли оценить популярность таких продуктов, но сказали, что расширяют набор подобных предложений.
— В феврале стартует чартерная программа в Бурятию, на Байкал, где запущены программы по реабилитации людей, перенесших коронавирус, — сообщили в пресс-службе туроператора.
Впрочем, пока что предложение превышает спрос, считает Михаил Данилов. Это может быть связано с недостатком средств у россиян на фоне экономического спада, а также слабой осведомленностью граждан о возможности пройти качественную реабилитацию в России, предположил специалист.
Правильный подход
Реабилитация после COVID-19 необходима всем людям вне зависимости от тяжести заболевания, считает доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), главный пульмонолог управления здравоохранения администрации города Челябинск Владимир Антонов. Многие непредвиденные последствия могут дать о себе знать спустя продолжительное время после выписки, пояснил он.
— Американские и английские специалисты выделяют такое состояние, как хронический постковидный синдром. До 12 недель могут проявиться острые осложнения, а после начинается хронизация. И что самое неприятное, в этот процесс вовлекаются все органы и ткани. Начиная от центральной нервной системы и заканчивая поражением кожи, — сказал ученый.
Перед реабилитацией стоит проконсультироваться у врача-пульмонолога, ведь пациент не всегда может адекватно оценить свое состояние и знать о противопоказаниях, посоветовал Владимир Антонов.
— Людям, которые тяжело перенесли COVID-19, в период до 12 недель после выписки лучше воздержаться от поездок вообще. Если же пациент настаивает, предпочтение должно быть отдано заведению, которое расположено недалеко от дома. Нужно избегать длительных перелетов и переездов, поскольку они и резкая смена климата могут дестабилизировать состояние человека. После 12 недель можно рассмотреть поездку подальше, — сказал специалист.
Выбирая программу реабилитации, стоит отказаться от предложений с медикаментозной терапией, посоветовал он. При этом стоит убедиться, что в восстановительный комплекс вошли процедуры, прописанные в методических рекомендациях Минздрава по реабилитации при новой коронавирусной инфекции. Конкретные манипуляции стоит выбрать с врачом, а в течение курса консультироваться с фтизиатром, добавил Владимир Антонов.
— У каждого пациента индивидуальный случай: у всех разный процент поражения легких и разные сопутствующие патологии. Нюансов много, — объяснил эксперт.
Чаще всего для реабилитации рекомендуют лечебную физкультуру умеренной интенсивности, дыхательную гимнастику и различные виды массажа, уточнил Владимир Антонов. Эти процедуры направлены на очищение органов дыхания от жидкостей, скопившихся по ходу болезни, пояснил он.
Все санатории, которые предлагают постковидную реабилитацию, разрабатывают свои программы по рекомендациям Минздрава России, уточнил Михаил Данилов. По словам эксперта, даже у «средних» организаций достаточно оборудования, чтобы соответствовать требованиям и предлагать по 20–30 различных услуг и процедур.