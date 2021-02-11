Знакомые лица: регионы начали отменять масочный режим

Два российских региона, Удмуртия и Чечня, решили отказаться от обязательного ношения масок. Коэффициент распространения COVID-19 в них действительно небольшой — 0,7 и 0,9 соответственно, подсчитали «Известия». Эксперты называют это решение преждевременным. Даже если коэффициент заболеваемости невысок, маски, перчатки и социальная дистанция являются основными препятствиями распространения инфекции, рассказали изданию в Роспотребнадзоре. Кроме того, недавно выявлены новые штаммы вируса, которые могут спровоцировать третью волну эпидемии.

Имеют право

В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение защитных масок, объявил 9 февраля глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» , в ходе которого он отвечал на вопросы жителей.

Решение сделать масочный режим рекомендательным основано на нескольких факторах: динамике сокращения заболеваемости, увеличении количества свободных коек в ковид-госпиталях, темпах массовой вакцинации, а также большом количестве переболевших, сообщили «Известиям» в пресс-службе администрации республики. Это решение не касается людей старшего возраста, с хроническими заболеваниями и тех, кто еще не переболел — им всем следует соблюдать осторожность в общественных местах и на транспорте , подчеркнули там.

— Ношение маски становится своего рода общественным договором: те, кто принимает решение о ее необходимости, продолжают носить средство индивидуальной защиты, — отметил глава Удмуртии. — Это критерий доверия между жителями и властью, взаимная ответственность. Безусловно, все меры безопасности при проведении массовых спортивных, культурных и других мероприятий будут соблюдаться и контролироваться.

10 февраля о решении отменить масочный режим заявили и в Чечне. Об этом написал в своем Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом», — пояснил он.

Знакомые лица Фото: ТАСС/Елена Афонина

По данным оперштаба на 10 февраля, Удмуртская республика стоит на 54-м месте по суточной заболеваемости коронавирусом в списке 85 российских субъектов. В течение последней недели ежесуточный прирост новых больных в данном субъекте не превышал 100 человек. Еще недавно инфицированных было гораздо больше. Например, 29 января зафиксировали 163 новых случая. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Удмуртии сейчас составляет 0,7, подсчитали «Известия».

Что касается Чечни, то 10 февраля там выявлен 21 заболевший. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в республике составляет 0,9.

Справка «Известий» Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. В упрощенном варианте можно суммировать количество случаев, например, за последние семь дней и разделить их на аналогичный показатель за семь предшествующих суток. Если коэффициент больше единицы, вирус распространяется активно, пояснял ранее «Известиям» директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского Сеченовского университета вирусолог Александр Лукашев.

Все ограничительные меры возможно отменить, когда индекс распространения заболевания будет меньше 0,7, рассказывал в интервью «Известиям» замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

При этом, по его словам, даже если индекс менее 0,7, маски, перчаточный режим и социальная дистанция являются золотым стандартом препятствия заболеваемости.

Стоит напомнить, что Роспотребнадзор выпустил 16 октября 2020 года постановление (оно вступило в силу 28 октября), согласно которому следует обеспечить людям в в общественных местах ношение гигиенических масок, а высшим должностным лицам субъектов обеспечить контроль за этим. Документ до сих пор не отменен.

При этом президент РФ в начале марта 2020 года уполномочил глав регионов самостоятельно регулировать жесткость вводимых коронавирусных ограничений , пояснил «Известиям» глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Исходя из ситуации, ориентируясь на отчеты региональных чиновников, включая местных министров здравоохранения, власти на местах сами принимают решения об увеличении или снижении ограничительных мер.

Тренд на понижение

Есть два варианта развития событий после отмены масочного режима, считают эксперты.

— Решение отменить масочный режим может быть вызвано тем, что люди в Удмуртии и так им пренебрегали, а власти за этим не желают следить. В этом случае ничего не изменится. Если всё же население региона добросовестное, и большинство использовали средства индивидуальной защиты, то можно ожидать небольшого роста заболеваемости , — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его мнению, отказ от масок сейчас нецелесообразен.

— В среднем на этой неделе заболеваемость в Удмуртии снизилась на 30%, мы действительно видим тренд на понижение. При этом ношение масок — та элементарная мера, которая не требует особых финансовых или физических затрат, — заключил эксперт.

Знакомые лица Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Впрочем, есть специалисты, которые одобряют решение местных властей отказаться от масочного режима. Удмуртия была одним из первых регионов, который стал активно использовать технологии для борьбы с коронавирусной инфекцией, помимо стандартных мер, отметил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

По его словам, осенью прошлого года правительство республики запустило дистанционный мониторинг здоровья жителей, болеющих в том числе коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. К проекту были подключены более 40 клиник и почти 1,5 тыс. пациентов. Это помогло частично разгрузить систему здравоохранения, чтобы врачи могли оказывать помощь большему количеству людей.

— Поэтому то, что республика в числе первых начала ослаблять ограничительные меры, неудивительно. И хотя масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным, важно не отказываться от средств индивидуальной защиты и соблюдать те же правила, которые мы все выучили за последний год: носить маски и перчатки, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, — подчеркнул Владислав Мохамед Али.

Крым на подходе

Большая часть ограничений к 1 марта может быть снята также в Крыму при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки и положительной динамики по уменьшению уровня заболеваемости.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики по итогам заседания оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции, проведенного главой региона Сергеем Аксёновым.

При этом обязательными мерами останутся социальная дистанция, ношение масок и мытье рук. В Крыму индекс распространения коронавируса за последнюю неделю составляет 0,9.

Знакомые лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— При принятии решения о снятии или усилении ограничений органы власти, скорее всего, ориентируются не только на коэффициент распространения инфекции, но и на ежедневное число заболевших, а также на ресурсы, необходимые для лечения пациентов. Это, например, количество врачей и больниц, достаточность медикаментов, — пояснил Владислав Мохамед Али.

9 февраля вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила на брифинге, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется. При этом суточный показатель заболеваемости по регионам сильно отличается: он в два и более раза выше среднего по России в республиках Карелия и Калмыкия, а также в Санкт-Петербурге. А минимальные уровни зарегистрированы в республиках Татарстан, Чечня, Дагестан, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

В стадии стабильного снижения заболеваемости находятся сейчас 29 регионов страны.

Штамм там

В развитии ситуации с коронавирусом в России могут возникнуть и неожиданные повороты. На днях ВОЗ напомнил о мутациях нового коронавируса.

— Мы должны делать всё от нас зависящее для сдерживания циркуляции вируса, предупреждения случаев инфицирования и ограничения возможностей для эволюции SARS‑CoV-2, приводящей к мутациям, которые могут снижать эффективность существующих вакцин, — заявили в ВОЗ.

Новые штаммы грозят третьей волной эпидемии, отметила врач-эпидемиолог «Инвитро» Дарья Тихонова.

— Но учитывая темпы вакцинации и большое число переболевших, в том числе невыявленных бессимптомных, нам должно быть легче, чем в начале 2020 года. Так как вакцина эффективна в отношении всех штаммов, — сообщила эксперт.

Масочный режим, по ее мнению, возможно отменить не ранее конца весны, примерно в середине мая.

Знакомые лица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— К этому периоду иммунная прослойка населения с учетом переболевших и массовой вакцинации достигнет показателя 60% и более, но всё зависит от конкретного региона или города, — добавила Дарья Тихонова.

Регионы, где коэффициент распространения на протяжении периода не менее одной недели держится на уровне, равном или меньшем 1,0, могут постепенно приступать к смягчению ограничительных мер , — заключила она.

В Роспотребнадзоре уверены, что пока о стабилизации ситуации в стране можно говорить только при условии неукоснительного соблюдения всех обязательных мер. И среди них — ношение масок, заявила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

С «открытым забралом» россияне смогут начать жить только в середине лета, спрогнозировал на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А в январе министр здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал носить маски в том числе и тем, кто привился от коронавируса.