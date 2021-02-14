Путин заявил о раздражении противников России из-за ее достижений

Достижения России в различных областях начинают раздражать ее потенциальных противников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с главными редакторами российских СМИ.

В качестве подтверждения своих слов российский лидер привел успехи России в создании новых видов оружия и вакцины против коронавирусной инфекции.

«Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение российских ВС, на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что всё это ерунда, фейк, придумано. Сейчас всё это сменилось на совершенно другие настроения», — рассказал президент.

Путин добавил, что теперь оппоненты говорят, что для дальнейшего ведения переговоров о сдерживании гонки вооружения в них необходимо включать новые образцы тактического, стратегического оружия, не говоря уже об «Авангарде» и гиперзвуковом оружии.

«С учетом того, что наши ученые, биологи изобрели вакцину, хочу обратить ваше внимание — это не единственное достижение, у нас много достижений. Это начинает уже раздражать — отсюда появляется политика сдерживания. В том числе и в экономике... Списки никто не отменил», — отметил Владимир Путин.

Президент напомнил, что чем стабильнее и сильнее становилась Россия, тем жестче проводится политика сдерживания, которая на практике функционировала даже в 1990-е годы. За последние годы российское влияние растет и у потенциальных противников это тоже вызывает беспокойство.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которая изначально не воспринималась всерьез на Западе, сейчас входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по российской вакцине «Спутник V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС. В тот же день РФПИ подал заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе.

4 февраля стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась 10 февраля. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что встреча Путина с главными редакторами была продолжительной, российский лидер исчерпывающе отвечал на все вопросы.