Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптик предупредил о появлении полуметровых сугробов в Москве
Общество
В Москве врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Мир
МИД обвинил членов МАГАТЭ в попытках эскалации ситуации вокруг Ирана
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о прожиточном минимуме для должников
Мир
Немецкий бизнес поддержал позицию ФРГ в вопросе строительства СП-2
Мир
ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Европе
Мир
В Кремле назвали преждевременным обсуждение тем встречи Путина и Лукашенко
Мир
Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры
Туризм
В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока в январе 2021 года

В Кремле прокомментировали встречу Путина с главредами СМИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча президента России Владимира Путина с главными редакторами СМИ была продолжительной, глава государства исчерпывающе отвечал на все вопросы. Об этом в четверг, 11 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, вчера такая встреча состоялась, она достаточно продолжительная была, традиционно продолжительная, были главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронные СМИ, интернет-СМИ, традиционных информагентств, печатных газет. Беседа была без заданной повестки <...> Беседа действительно касалась самого широкого круга вопросов, как всегда, президент исчерпывающе отвечал нас все поставленные вопросы», — сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

Журналисты также отметили, что беседа главы государства с представителями СМИ прошла на фоне несанкционированных акций протеста и задали вопрос, есть ли связь между событиями.

«Нет, это, конечно, никакой связи нет с незаконными акциями. Встречи не было целый год, в прошлом году она не состоялась, давно искали подходящий момент, когда встречу провести хотя бы в таком нетрадиционном режиме», — подчеркнул Песков.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась накануне. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021