В Кремле прокомментировали встречу Путина с главредами СМИ

Встреча президента России Владимира Путина с главными редакторами СМИ была продолжительной, глава государства исчерпывающе отвечал на все вопросы. Об этом в четверг, 11 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, вчера такая встреча состоялась, она достаточно продолжительная была, традиционно продолжительная, были главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронные СМИ, интернет-СМИ, традиционных информагентств, печатных газет. Беседа была без заданной повестки <...> Беседа действительно касалась самого широкого круга вопросов, как всегда, президент исчерпывающе отвечал нас все поставленные вопросы», — сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

Журналисты также отметили, что беседа главы государства с представителями СМИ прошла на фоне несанкционированных акций протеста и задали вопрос, есть ли связь между событиями.

«Нет, это, конечно, никакой связи нет с незаконными акциями. Встречи не было целый год, в прошлом году она не состоялась, давно искали подходящий момент, когда встречу провести хотя бы в таком нетрадиционном режиме», — подчеркнул Песков.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась накануне. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции.