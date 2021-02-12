В Кремле прокомментировали слова Лаврова об отношениях России и ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в пятницу, 12 февраля, заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о причинах, которые способы привести к ухудшению отношений с Евросоюзом.

Ранее в этот день глава российского МИДа заявил, что Россия не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с ЕС, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

По словам представителя Кремля, слова министра были искажены.

«Смысл в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с ЕС, но если ЕС пойдет по этому пути, то тогда мы готовы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в случае «столкновения с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашим структурам и интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам».

Также Песков подчеркнул, что Россия должна «быть самодостаточной» и готовиться к разным «недружественным проявлениям».

«Это (заявление МИД РФ. — Ред.) на случай, если безумие возобладает <…> какая точка мнения там возобладает, пока трудно сказать», — подытожил Песков.

В свою очередь, в российском внешнеполитическом ведомстве в разговоре с ТАСС объяснили, что РФ готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя. Москва же со своей стороны призывает к сотрудничеству, подчеркнули в МИДе.

Ранее в феврале глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл в Москву и встретился с Лавровым и с представителями общественных организаций. Находясь в российской столице, он заявлял, что есть сферы, в которых Россия и ЕС могут и должны сотрудничать для достижения хороших результатов. Он также заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать «стену молчания».

Однако после возвращения главы европейской дипломатии в ЕС 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором Боррель осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Кроме того, Боррель заявил, что может инициировать новые санкции против России.

Москва выразила удивление в связи с контрастом в заявлениях Борреля в Москве и в Брюсселе. В МИДе подчеркивали, что Россия всегда выступала за конструктивный диалог с Европой.