Двойное но: как Жозепу Боррелю досталось за визит в Москву

После неудачного визита Жозепа Борреля в Москву Евросоюз, вероятнее всего, примет санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они коснутся чиновников и станут скорее политическим жестом, нежели реальным инструментом давления . В Евросоюзе на Жозепа Борреля обрушились с критикой, назвав его поездку в РФ провальной: кто-то обвинил в этом негостеприимные российские власти, кто-то — самого дипломата. Как бы то ни было, отношения Брюсселя и Москвы эти переговоры явно не укрепили. Тем временем Германия, Польша и Швеция выслали российских дипломатов, тем самым ответив на аналогичное решение Москвы, которая объявила работников посольств персонами нон грата за присутствие на несанкционированных протестных акциях.

Контрастные заявления

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетил Москву. Это был его первый визит в Россию в таком качестве. Он прошел на довольно мрачном политическом фоне — и без того непростые отношения России и Евросоюза обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Потому исход визита был непредсказуем. Некоторые европейские страны выступали против того, чтобы Жозеп Боррель ехал в Россию именно сейчас. Однако дипломат настаивал на том, что в сложные времена «разговор необходим прежде всего» . В МИД РФ, в свою очередь, обратили внимание на то, что эта поездка — плановая.

Двойное дно Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в Доме приемов МИД России Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

За три дня, что он был в Москве, из российских высокопоставленных лиц с Жозепом Боррелем встретился только его коллега Сергей Лавров. Всё остальное время глава европейской дипломатии посвятил контактам с местными неправительственными организациями и академическим сообществом. Ранее анонсированное намерение посетить в СИЗО Алексея Навального реализовано не было.

На итоговой пресс-конференции 5 февраля Жозеп Боррель и Сергей Лавров говорили о двусторонних отношениях и расширении каналов для диалога. На словах могло показаться, что Брюссель и Москва готовы выводить отношения из тупика . Однако эта встреча была не про «что», а «как», говорят дипломаты. В то время как Сергей Лавров без какого-либо стеснения называл Евросоюз ненадежным партнером, Жозеп Боррель это смиренно слушал, а когда ему приходилось говорить самому, как будто нерешительно, без нужной в таких ситуациях уверенности произносил традиционные евросоюзовские формулировки .

В разгар этого и так не самого удачного приема прозвучали новости о том, что Москва высылает дипломатов из Германии, Польши и Швеции. По данным российских властей, они участвовали в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Диппредставительства этих стран обвинения отвергли, потребовав от России пересмотреть это решение. Жозеп Боррель «выразил с ними солидарность». В ЕС решение российских властей считают откровенно враждебным шагом — как сказал собеседник «Известий» в европейских дипломатических кругах, это не просто оскорбление, но «удар ниже пояса». По его словам, Берлин, Варшава и Стокгольм могут ответить зеркально. Вечером 8 февраля такой ответ был подтвержден официально.

Двойное дно Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Что касается Жозепа Борреля, то он, вернувшись в Брюссель, выступил куда категоричнее, чем сделал это в Москве . Впечатлениями от поездки он поделился в своем блоге. По оценке дипломата, «проведенная в жестком тоне пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов» говорят о «нежелании российских властей» выстраивать более конструктивный диалог с ЕС. « В Брюссель я вернулся глубоко обеспокоенным перспективами развития российского общества и геостратегией России. Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, исходившие от российских властей в ходе визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга . Судя по всему, Россия всё больше отходит от Европы и считает демократические ценности угрозой своему существованию», — подытожил в своем блоге Жозеп Боррель.

В МИД РФ, комментируя отклик европейского дипломата, отметили, что удивлены такой реакцией — она «сильно контрастирует с заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве».

— Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты , но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС, — приводит слова ведомства ТАСС.

Двойное дно Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Чуть позже заявление Жозепа Борреля прокомментировали в Кремле. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, Москва заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем, однако она «категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов» и здесь готова «действовать очень решительно».

— Но это не значит, что мы каким-то образом хотели бы отдаляться или еще больше ухудшать и без того скудные отношения между Москвой и Брюсселем. Наоборот, мы заинтересованы в их развитии , — подчеркнул Дмитрий Песков.

Плацдарм не удался

Положительных оценок поездки в европейских СМИ не было — в наиболее эмоциональных заметках ключевыми словами стали «катастрофа», «поражение» и «унижение» . Критики разделились на два лагеря: одни говорят, что в исходе визита виновна Москва — мол европейский дипломат протянул ей руку, а она не просто от него отмахнулась, но еще и унизила; другие упирают на то, что виновник провала — Жозеп Боррель, именно он не смог решительно отстоять позицию Евросоюза на территории соперника.

Среди вторых даже нашлись те, кто потребовал от дипломата уйти в отставку : так, член Европарламента от Эстонии Рихо Террас написал главе Еврокомиссии письмо, в котором заявил, что этот визит нанес «серьезный ущерб репутации Евросоюза и достоинству Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности».

Двойное дно Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи в Доме приемов МИД России Фото: РИА Новости/Пресс-служба представительства ЕС в РФ

Эти переговоры должны были помочь Евросоюзу выработать новую стратегию в отношении России — этот вопрос 27 лидеров обсудят в марте 2021 года. На встрече с Жозепом Боррелем Сергей Лавров выразил надежду на то, что Евросовет сделает выбор в пользу «конструктивного, профессионального и прагматичного» сотрудничества с Москвой. Однако визит европейского дипломата этому скорее помешает, чем поспособствует. Как сказал собеседник «Известий» в европейских дипломатических кругах, в сложившейся ситуации «на политическом горизонте России и Евросоюза улучшения не видно».

Более того, как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Европарламента по международным делам от Германии Райнхард Бутикофер, «реакция властей на визит господина Борреля отношения только ухудшит».

Вместе с тем, по оценке экспертов, принципиальных изменений от этого визита, каким бы ни был его исход, ждать не стоило.

— Визит [Жозепа Борреля], по сути, ничего уже изменить не мог — о поездке договаривались много раньше, а вся история с Навальным окончательно развернула Евросоюз в антироссийскую сторону, — сказал «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. — Но на экономические проекты — например, «Северный поток – 2» — она никакого впечатления не произведет.

Двойное дно Фото: REUTERS/John Thys

В том же блоге Жозеп Боррель сообщил, что 22 февраля министры иностранных дел ЕС обсудят санкции в отношении российских представителей — их они могут задействовать в рамках недавно принятого механизма, который предполагает ограничения (заморозка активов, запрет на въезд в ЕС) в адрес отдельных лиц за нарушение прав человека.

— Персональные санкции против чиновников, с которыми ЕС связывает дело Навального, введены, скорее всего, будут. В этом случае это будет чисто политическая акция без последствий для российской экономики , — сказал «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Если же в черный список они включат крупных бизнесменов, то рынки на себе это почувствуют сильнее. Но Евросоюз на это пока вряд ли пойдет.

Таким образом, судьбоносные решения в ЕС примут не ранее чем через две недели. А пока глава европейской дипломатии представит отчет о своей поездке коллегии Еврокомиссии и Европарламенту.