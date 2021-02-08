МИД Германии оценил визит Борреля в Россию

Министерство иностранных дел Германии не считает ошибкой визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

«Что касается поездки Борреля, то, по нашему мнению, мы не видим ошибки в попытке вести конструктивный разговор с Россией. Сигналы со стороны России были, конечно, более чем разочаровывающими», — приводит «РИА Новости» слова Зассе.

Она отметила, что страны Евросоюза после этих переговоров будут обсуждать свои дальнейшие действия.

Ранее, 7 февраля, на сайте Европейской службы внешних связей было опубликовано заявление Борреля по итогам его визита в Москву. Там он утверждает, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений с Европой, о чем свидетельствует высылка дипломатов ЕС прямо во время его визита.

Вместе с тем в МИД РФ отметили, что в Москве удивлены тем, как Боррель оценил итоги своего визита в Россию, поскольку его оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

За день до этого Боррель заявил, что отношения между Москвой и Евросоюзом далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

Кроме того, 5 февраля Боррель на встрече с Лавровым говорил о том, что отношения России и Евросоюза напряженные, но создавать стену молчания — не выход.

Министерство иностранных дел РФ объявило 5 февраля персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории России.