В Кремле отреагировали на слова Борреля об ухудшении отношений России и ЕС

Россия не была инициатором ухудшения отношений с Евросоюзом. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Пресс-секретарь указал, что Россия по-прежнему рассчитывает на возрождение отношений между Москвой и Брюсселем.

«Мы действительно в этом заинтересованы, и мы не были инициатором сворачивания этих отношений. Мы исходим из необходимости учета интересов друг друга, считаем это абсолютной необходимостью для выстраивания отношений. Мы категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов, в этом плане мы будем действительно очень решительны», — заявил Дмитрий Песков.

Песков отметил, что согласен с официальным заявлением МИД РФ по поводу высказываний главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

По итогам визита в Россию Боррель 6 февраля осудил решение российских властей о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. По его словам, это якобы свидетельствует об отсутствии у России интереса к нормализации отношений с Европой. Кроме того, Боррель сообщил, что Брюссель может ввести новые санкции против Москвы в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека.

Заявление дипломата было опубликовано 7 февраля на сайте Европейской службы внешних связей. При этом во время визита в Москву Боррель хоть и признал, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, но выступил за сохранение дипломатических каналов для обмена мнениями.

МИД РФ 8 февраля выразил удивление тем, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в Россию, поскольку его оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.