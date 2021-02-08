Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Главный инфекционист США обрадован высокой оценке вакцины «Спутник V»
Мир
В Кремле отреагировали на слова Борреля об ухудшении отношений России и ЕС
Общество
Песков опроверг сведения об обращении Путина к Федеральному собранию 23 февраля
Мир
200 британских ученых находятся под следствием за передачу технологий Китаю
Мир
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Мир
Посол сообщил об интересе Ирана к российской военной продукции
Общество
Защита Кокорина и Мамаева подала кассационную жалобу на приговор
Мир
Эстонский депутат пообещал добиться отставки главы дипломатии ЕС Борреля
Общество
Синоптики предупредили о рекордном снегопаде в Москве в конце недели

В Кремле отреагировали на слова Борреля об ухудшении отношений России и ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не была инициатором ухудшения отношений с Евросоюзом. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Пресс-секретарь указал, что Россия по-прежнему рассчитывает на возрождение отношений между Москвой и Брюсселем.

Согласно подтексту: зачем глава дипломатии ЕС приехал в Россию
Вопреки ожиданиям, ситуация вокруг Алексея Навального не стала центром переговоров

«Мы действительно в этом заинтересованы, и мы не были инициатором сворачивания этих отношений. Мы исходим из необходимости учета интересов друг друга, считаем это абсолютной необходимостью для выстраивания отношений. Мы категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов, в этом плане мы будем действительно очень решительны», — заявил Дмитрий Песков.

Песков отметил, что согласен с официальным заявлением МИД РФ по поводу высказываний главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

По итогам визита в Россию Боррель 6 февраля осудил решение российских властей о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. По его словам, это якобы свидетельствует об отсутствии у России интереса к нормализации отношений с Европой. Кроме того, Боррель сообщил, что Брюссель может ввести новые санкции против Москвы в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека.

Заявление дипломата было опубликовано 7 февраля на сайте Европейской службы внешних связей. При этом во время визита в Москву Боррель хоть и признал, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, но выступил за сохранение дипломатических каналов для обмена мнениями.

МИД РФ 8 февраля выразил удивление тем, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в Россию, поскольку его оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021