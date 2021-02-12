Лавров оценил перспективы отношений России и США при Байдене

США и Россия при нынешнем американском лидере Джо Байдене вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном в пятницу, 12 февраля, интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев Live».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, его разговор с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном, который состоялся в начале февраля, прошел нормально.

«Согласились с тем, что у нас очень много проблем <...> Да, по большинству из этих проблем мы едва ли согласимся. Но очевидна неизбежность необходимости продолжать диалог по стратегической стабильности, попытаться исправить разрушительные действия, предпринятые «разоруженцами» предыдущей администрации США», — отметил Лавров.

Он также добавил, что было достигнуто согласие по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.

В конце января президент России Владимир Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Затем Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение, и после этого Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантическом альянсе (НАТО) положительно оценили продление ДСНВ. Также приветствовали продление договора в Евросоюзе.