В МИДе заявили о циничных попытках США вмешаться в дела России

США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России, заявил в четверг, 11 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела, причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их собственно и проводят, эту политику формулируют и осуществляют», — сказал он в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Рябков также подчеркнул, что Москва будет проявлять ответственность в вопросе о том, как «сделать многотрековым процесс дальнейшего ведения дел с США».

Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Джо Байдена.

«Никаких иллюзий относительно возможности рывков в какое-то «прекрасное» будущее с администрацией Байдена быть не может. Слишком эта администрация заякорена в собственной идеологии, в собственном ложном, фальшивом и надуманном восприятии современной России. Переделать это будет трудно, но мы к этому стремимся», — отметил Рябков.

4 февраля в ходе брифинга в Белом доме помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен обеспечить себе «позицию силы» для конкуренции с великими державами и противодействия транснациональным угрозам. По его словам, также будет выстроена новая линия внешней политики в отношении России, которая якобы позволит «более эффективно противостоять Москве».

В тот де день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что путем давления на РФ США не смогут добиться каких-либо уступок. Кроме того, ранее в МИДе подчеркивали, что российская сторона готова к диалогу с Вашингтоном только на условиях взаимного уважения и равноправия.