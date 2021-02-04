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В США заявили о намерении обеспечить себе «позицию силы» в мире

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Вашингтон намерен обеспечить себе «позицию силы» для конкуренции с великими державами и противодействия транснациональным угрозам. Об этом 4 февраля на брифинге в Белом доме заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Анонсируя предстоящее в четверг выступление американского лидера Джо Байдена, он отметил, что президент намерен объявить именно о такой позиции Вашингтона.

« [Необходимо] обеспечить позицию силы для США, чтобы участвовать в конкуренции великих держав и [противостоять] транснациональным угрозам, с которыми сталкиваются американцы», — указал Салливан.

По его словам, также будет выстроена новая линия внешней политики в отношении России, которая якобы позволит «более эффективно противостоять Москве».

Ранее 4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что путем давления на РФ США не смогут добиться каких-либо уступок. Кроме того, ранее в МИДе подчеркивали, что российская сторона готова к диалогу с Вашингтоном только на условиях взаимного уважения и равноправия.

25 ноября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что страна должна поддерживать высокий уровень военных расходов и выстраивать диалог с Москвой с позиции силы. В Москве ее заявления высмеяли. Министр обороны РФ сравнил коллегу со школьницей младших классов, которая выступает с нападками на учеников совсем другой школы.

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