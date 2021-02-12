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«Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока
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«Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву. Об этом говорится в сообщении компании в четверг, 11 февраля.

Отмечается, что со всеми таксами и сборами стоимость авиабилета составляет 10,2 тыс. рублей. Купить билеты по субсидируемому тарифу могут все жители Дальневосточного федерального округа, которые имеют постоянную регистрацию в регионе.

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Льготные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономклассе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву, а также на обратные билеты.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ будет работать над расширением программы льготных авиаперевозок из удаленных регионов России.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготных авиаперелетов на всех жителей Дальнего Востока. В список рейсов попал 21 маршрут.

Ранее, 18 января, Путин поручил правительству РФ с комиссией Госсовета по транспорту разработать и представить до 15 марта текущего года предложения по расширению программы обеспечения доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно.

13 января правительство России выделило дополнительно 5 млрд рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток. Отмечалось, что жители Дальневосточного федерального округа смогут купить льготные билеты в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится.

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