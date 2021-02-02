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Программу льготных авиаперевозок расширили на всех жителей Дальнего Востока
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Программу льготных авиаперевозок расширили на всех жителей Дальнего Востока

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготных авиаперелетов на всех жителей Дальнего Востока. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

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«Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством», — говорится в документе.

В перечне рейсов оказался 21 маршрут. В частности, речь идет о перелетах с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно.

Кроме того, льготные рейсы запланированы в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

Прежде по программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет могли россияне в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

Правительство России 13 января выделило дополнительно 5 млрд рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток. Отмечалось, что жители Дальневосточного федерального округа смогут купить льготные билеты в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится.

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