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Власти планируют расширить льготные перевозки из удаленных регионов РФ

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Правительство РФ будет работать над расширением программы льготных авиаперевозок из удаленных регионов России. Об этом сообщил во вторник, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

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«Вы знаете, что у нас были раньше приняты решения по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Будем работать над расширением. Уверяю вас, мы это не упустим, будем дальше двигаться по этому направлению», — сказал президент.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготных авиаперелетов на всех жителей Дальнего Востока. В список рейсов попал 21 маршрут.

Ранее, 18 января, Путин поручил правительству РФ с комиссией Госсовета по транспорту разработать и представить до 15 марта текущего года предложения по расширению программы обеспечения доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно.

13 января правительство России выделило дополнительно 5 млрд рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток. Отмечалось, что жители Дальневосточного федерального округа смогут купить льготные билеты в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится.

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