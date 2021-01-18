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Путин поручил расширить программу доступности авиаперевозок с ДФО

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ с комиссией Госсовета по транспорту разработать и представить до 15 марта текущего года предложения по расширению программы обеспечения доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно. Список поручений был опубликован на сайте Кремля.

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«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт» с учетом ранее данных поручений представить предложения по расширению программ обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений», — говорится в тексте перечня поручений.

Кроме того, Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по транспорту представить предложения по расширению программы региональных и местных авиаперевозок.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов.

13 января правительство России выделило дополнительно 5 млрд рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток, продажу льготных билетов возобновят в феврале. Жители Дальневосточного федерального округа смогут купить льготные билеты в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится.

Рейсы внутри ДФО, из округа, а также в Крым и Калининград субсидируются в рамках правительственного постановления № 215 от 2018 года. В 2020 году государство выделило на эти цели 5,8 млрд рублей. Воспользоваться льготными перевозками могут россияне до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

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