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Более 400 тыс. человек перевезут за счет субсидий в 2020 году

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Российские авиакомпании перевезут более 427 тыс. пассажиров по программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград. Об этом сообщается на сайте Росавиации в четверг, 19 декабря.

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Отмечается, что первые соглашения были направлены в компании «Аэрофлот» и «Авиакомпанию «Сибирь». Перевозки будут осуществляться с 1 января по 31 декабря 2020 года.

«В настоящее время завершается процедура заключения соглашений между Росавиацией и авиаперевозчиками. В рамках данных соглашений в 2020 году планируется перевезти более 427 тыс. пассажиров. ПАО «Аэрофлот» планирует осуществлять полеты по 19 маршрутам, АО «Авиакомпания «Сибирь» — по 37 маршрутам», — сказано в сообщении.

Объем финансирования программы составляет 5,8 млрд руб. Перевозки будут выполнять 14 компаний по специальному тарифу.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что плоские тарифы на полеты на Дальний Восток отменяться не будут. По его словам, практику расширят на другие регионы страны.

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