Ростуризм спрогнозировал рост чартерных перевозок в новогодний период

Ростуризм заявил об увеличении объема чартерных авиаперевозок в новогодний период. Специалисты проанализировали отрезок с 15 декабря по 15 января. Выяснилось, что рост составил 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин в четверг, 19 декабря.

«С учетом высокого сезона все туроператорские программы на 1840 чартерных рейсах были подтверждены. Кроме того мы отмечаем, что рост авиаперевозок по сравнению с предыдущим зимним сезоном продолжается. Пока этот показатель оценивается в 7%, но по итогам всего 2019 года ожидается, что он может достигнуть 10-процентной отметки», — приводит «РИА Новости» слова Горина.

Он отметил, что аналогичный прирост отмечали и в 2018 году. Это, по его словам, говорит о положительной динамике туристических авиаперевозок, которая сохраняется второй год подряд.

10 декабря в Федеральной антимонопольной службе не нашли причин для резкого роста цен на авиабилеты в 2020 году. Цены, по данным ведомства, будут меняться в районе инфляции.

9 декабря россияне рассказали о любимых занятиях во время авиаперелетов. Порядка 40% авиапассажиров предпочитают спать в самолетах.

14 октября президент России Владимир Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин. Согласно данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, российские авиакомпании в 2018 году понесли убытки более чем в 70 млрд рублей. Основной причиной стал резкий рост стоимости керосина, затраты на который выросли более чем на 40%.