Прямой эфир

Ростуризм спрогнозировал рост чартерных перевозок в новогодний период

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростуризм заявил об увеличении объема чартерных авиаперевозок в новогодний период. Специалисты проанализировали отрезок с 15 декабря по 15 января. Выяснилось, что рост составил 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин в четверг, 19 декабря.

«С учетом высокого сезона все туроператорские программы на 1840 чартерных рейсах были подтверждены. Кроме того мы отмечаем, что рост авиаперевозок по сравнению с предыдущим зимним сезоном продолжается. Пока этот показатель оценивается в 7%, но по итогам всего 2019 года ожидается, что он может достигнуть 10-процентной отметки», — приводит «РИА Новости» слова Горина.

Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО
Министерство транспорта в целом поддержало инициативу, направленную на решение транспортной доступности региона

Он отметил, что аналогичный прирост отмечали и в 2018 году. Это, по его словам, говорит о положительной динамике туристических авиаперевозок, которая сохраняется второй год подряд.

10 декабря в Федеральной антимонопольной службе не нашли причин для резкого роста цен на авиабилеты в 2020 году. Цены, по данным ведомства, будут меняться в районе инфляции.

9 декабря россияне рассказали о любимых занятиях во время авиаперелетов. Порядка 40% авиапассажиров предпочитают спать в самолетах.

14 октября президент России Владимир Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин. Согласно данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, российские авиакомпании в 2018 году понесли убытки более чем в 70 млрд рублей. Основной причиной стал резкий рост стоимости керосина, затраты на который выросли более чем на 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока за прошедший год
Минвостокразвития рассказало о субсидиях на авиаперевозки в 2020 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019