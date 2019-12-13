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Росавиация зафиксировала рост пассажиропотока за прошедший год

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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Российские авиакомпании подвели итоги работы за 11 месяцев 2019 года. К ноябрю объемы пассажироперевозок достигли 119,2 млн. человек. Информация об этом размещена на официальном сайте Росавиации, в пятницу, 13 декабря.

Отмечается, что за рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,6%. Пассажирооборот увеличился до 300 млрд пассажиро-километров (+13% ).

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«По оперативным данным, в ноябре текущего года российские авиакомпании перевезли более 8,9 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил + 4%; пассажирооборот достиг отметки в 23,6 млрд пассажиро-километров, что на 9% больше показателя ноября прошлого года», — говорится в пресс-релизе.

В ноябре авиакомпания «Аэрофлот» обслужила 2,8 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне этого же месяца прошлого года. У авиакомпаний S7 — 1,2 млн пассажиров (+47 %), «Победа» — более 871 тыс. пассажиров (+37%). Услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» воспользовались более 692 тыс. пассажиров (+12%). Авиакомпания «Россия» перевезла 612 тыс. пассажиров (-5%).

11 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости адекватной цены на региональные авиабилеты. Российский лидер обратил внимание на то, что в настоящий момент, чтобы попасть из одного региона в другой, граждане вынуждены летать с пересадками через Москву.

20 ноября вице-премьер Максим Акимов спрогнозировал 8% рост авиаперевозок в России к концу 2019 года. Итоговая цифра может составить, по его мнению, 126 млн пассажиров.

18 ноября в Минвостокразвития сообщили, что не менее 5,8 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на субсидирование авиаперевозок по дальневосточным направлениям в 2020 году.

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