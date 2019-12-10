Эксперт прокомментировал прогноз о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал «Известиям» прогноз Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о грядущем повышении цен на авиабилеты.

О том, что стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, 10 декабря написали «Известия» со ссылкой на АЭВТ. В статье говорится о том, что российские перевозчики пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает.

«Повышение цен на авиабилеты — регулярное явление, которое не может радовать пассажиров. Рост цен вызван как валютными колебаниями и еженедельной корректировкой стоимости, так и повышением цен на топливо», — сказал Зотов.

По его словам, весомую часть в стоимости билета составляет аэропортовый сбор, который значительно отличается у российских и международных аэропортов.

«В целом же в последнее время мы фиксируем рост цен на авиаперелеты, превышающий уровень инфляции, это даже несмотря на значительную государственную поддержку для авиакомпаний», — заключил эксперт.

Между тем в сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Дороже всего продаются авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба не увидела оснований для существенного повышения цен на авиаперелеты по России в 2020 году.

При этом в октябре ФАС подсчитала темпы роста цен на авиабилеты. За восемь месяцев 2019 года средняя цена на авиабилеты экономкласса на внутрироссийских направлениях выросла на 5,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее.