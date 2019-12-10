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Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

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Фото: Depositphotos
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Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно. Однако убытки за девять месяцев 2019 года все равно составили 9,7 млрд рублей.

В ассоциации подсчитали, что потери авиакомпаний за год составят около 40 млрд рублей.

Это обусловлено тем, что у перевозчиков в январе–сентябре значительно выросли траты на аэропортовое обслуживание (на 23%), оплату труда (18,8%), обязательное страхование (17,9%), а общие затраты на топливо увеличились на 8,8%.

При этом авиакомпании пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает.

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Дороже всего продаются авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

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