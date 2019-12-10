Прямой эфир

В ФАС не нашли причин для резкого роста цен на авиабилеты в 2020 году

0
Фото: РИА Новости/Яков Андреев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для существенного повышения цен на авиаперелеты по России в 2020 году. Об этом замглавы ведомства Анатолий Голомолзин рассказал журналистам на конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» во вторник, 10 декабря.

Голомолзин ответил, что для роста стоимости авиабилетов нет никаких оснований. Соответственно, такого исхода в ФАС не ожидают.

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать
Рост издержек перевозчиков разгонит цены в I квартале 2020 года

«Тенденция обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует... Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции», — цитирует «РИА Новости» ответ Голомолзина.

Ранее в этот же день в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредили о повышении цен. Отмечалось, что авиакомпании пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. В сервисах по бронированию отмечали, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления.

4 декабря российские туристы назвали лучшие дни для покупки авиабилетов. Выяснилось, что чаще всего покупают во вторник, субботу и понедельник.

2 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие направления граждане РФ выбирали чаще всего для поездок на католическое Рождество. Так, по числу проданных туров лидируют Италия, Чехия и Австрия.

В октябре ФАС подсчитала темпы роста цен на авиабилеты. За восемь месяцев 2019 года средняя цена на авиабилеты экономкласса на внутрироссийских направлениях выросла на 5,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЖД с 2020 года начнет продажу билетов на самолеты и автобусы
Эксперты назвали самые дешевые направления на новогодние праздники

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019