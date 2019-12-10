В ФАС не нашли причин для резкого роста цен на авиабилеты в 2020 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для существенного повышения цен на авиаперелеты по России в 2020 году. Об этом замглавы ведомства Анатолий Голомолзин рассказал журналистам на конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» во вторник, 10 декабря.

Голомолзин ответил, что для роста стоимости авиабилетов нет никаких оснований. Соответственно, такого исхода в ФАС не ожидают.

«Тенденция обычная. Никаких других условий, предпосылок не существует... Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции», — цитирует «РИА Новости» ответ Голомолзина.

Ранее в этот же день в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредили о повышении цен. Отмечалось, что авиакомпании пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. В сервисах по бронированию отмечали, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления.

4 декабря российские туристы назвали лучшие дни для покупки авиабилетов. Выяснилось, что чаще всего покупают во вторник, субботу и понедельник.

2 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие направления граждане РФ выбирали чаще всего для поездок на католическое Рождество. Так, по числу проданных туров лидируют Италия, Чехия и Австрия.

В октябре ФАС подсчитала темпы роста цен на авиабилеты. За восемь месяцев 2019 года средняя цена на авиабилеты экономкласса на внутрироссийских направлениях выросла на 5,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее.