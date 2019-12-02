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Туроператоры рассказали о поездках россиян на католическое Рождество

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Фото: TASS/Imago
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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие направления граждане РФ выбирали чаще всего для поездок на католическое Рождество. Так, по числу проданных туров лидируют Италия, Чехия и Австрия.

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«Главная причина такой популярности (Италии. — Ред.) — появление турпакетов на базе чартеров, которые значительно удешевили зимний отдых в этой стране», — рассказали в АТОР «Интерфаксу» 2 декабря.

Как правило, выбирая Чехию, россияне направляются в ее столицу — Прагу. Популярность Австрии можно объяснить 150-летием Венской оперы. Также россияне приобрели туры в Швейцарию, Францию, Германию, Испанию, Венгрию, Андорру и Финляндию.

Заметно популярнее стали скандинавские страны и Прибалтика. Спрос на второе направление в АТОР объяснили «доступными ценами и наличием ж/д и автобусной перевозки».

Нередко российские туристы отдают предпочтение Стамбулу — католическое Рождество там отмечают не так, как в Европе, однако тем не менее в городе «царит праздничная предновогодняя атмосфера, а различные христианские общины проводят ярмарки и богослужения».

Как правило, в среднем россияне покупают туры на 3–7 дней. Одно и то же направление на католическое Рождество туристы выбирают редко.

Ранее эксперты рассказали, куда россияне отправляются на выходные и праздники. Специалисты зафиксировали рост популярности «коротких поездок». Как правило, туристы предпочитают страны, для посещения которых не нужна виза.

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